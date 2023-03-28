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Published Сегодня, 06:29

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Минстрой готовит новое повышение платы за ЖКХ

28 марта 2023, 06:29
Фото: 1MI

Минстрой предлагает включить установку умных счетчиков в тарифы на ЖКУ

В Тюменской области, как и в России в целом, может вырасти плата за услуги ЖКХ. В В тарифы на оплату коммунальных услуг планируют включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.

Данную инициативу направил в правительство России Минстрой. В ведомстве предлагают возложить обязанность по установке приборов на ресурсоснабжающие организации (РСО), если они являются исполнителем услуги.

По планам, установка новых счетчиков начнется с 2025 года. В первую очередь счетчики заменят в нежилых зданиях, в 2027 году — в жилых домах, пишут «Известия».

По заверениям директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, расценки на оплату ЖКХ не возрастут существенно благодаря постепенному переходу. Кроме того, впоследствии жители смогут сэкономить более10% на потреблении холодной и горячей воды.

Ранее «Наш Город» писал, что 1 декабря 2022 года в Тюменской области тарифы ЖКХ были увеличены на 9%. Следующее повышение платы за коммунальные услуги ожидается в июле 2024 года.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тарифы#Коммунальные тарифы#Рост тарифов#Счетчики#Тюменская область
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