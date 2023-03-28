Минстрой готовит новое повышение платы за ЖКХ

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
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Данную инициативу направил в правительство России Минстрой. В ведомстве предлагают возложить обязанность по установке приборов на ресурсоснабжающие организации (РСО), если они являются исполнителем услуги.
По планам, установка новых счетчиков начнется с 2025 года. В первую очередь счетчики заменят в нежилых зданиях, в 2027 году — в жилых домах, пишут «Известия».
По заверениям директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, расценки на оплату ЖКХ не возрастут существенно благодаря постепенному переходу. Кроме того, впоследствии жители смогут сэкономить более10% на потреблении холодной и горячей воды.
Ранее «Наш Город» писал, что 1 декабря 2022 года в Тюменской области тарифы ЖКХ были увеличены на 9%. Следующее повышение платы за коммунальные услуги ожидается в июле 2024 года.