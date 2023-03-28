Минстрой готовит новое повышение платы за ЖКХ

Минстрой предлагает включить установку умных счетчиков в тарифы на ЖКУ

В Тюменской области, как и в России в целом, может вырасти плата за услуги ЖКХ. В В тарифы на оплату коммунальных услуг планируют включить установку и обслуживание умных счетчиков воды и тепла.