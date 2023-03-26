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Published Сегодня, 19:49

Modified Сегодня, 19:54

Updated Сегодня, 19:54

Минское «Динамо» расторгло контракт с Коробовым

26 марта 2023, 19:49
Команда КХЛ из Белоруссии «Динамо» сообщила о том, что коллектив покинул защитник Дмитрий Коробов.

По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу минчан, стороны приняли решение прекратить сотрудничество.

Согласно данным источника, 34-летний хоккеист продолжит карьеру в Белоруссии, но не в КХЛ, а в экстралиге.

В завершившемся регулярном чемпионате он 49 раз выходил на лед и набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Игрок также известен по выступлениям за мытищинский «Атлант» и московский «Спартак».

#Спорт
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