Минское «Динамо» расторгло контракт с Коробовым

Posted Сегодня, 19:49
Published Сегодня, 19:49
Modified Сегодня, 19:54
Updated Сегодня, 19:54
По информации «Советского спорта», ссылающегося на пресс-службу минчан, стороны приняли решение прекратить сотрудничество.
Согласно данным источника, 34-летний хоккеист продолжит карьеру в Белоруссии, но не в КХЛ, а в экстралиге.
В завершившемся регулярном чемпионате он 49 раз выходил на лед и набрал семь очков: забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.
Игрок также известен по выступлениям за мытищинский «Атлант» и московский «Спартак».