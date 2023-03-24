Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?

Еще один инструмент, который стоит взять на вооружение – рефинансирование. Чтобы оно имело экономических смысл, исходная ставка должна быть выше на 1,5-2%, то есть составлять 14-14,5% годовых. Но, как правило, заемщики, оформлявшие ипотеку на таких условиях, провели рефинансирование гораздо раньше. Тем не менее, выгодное рефинансирование могут провести заемщики, которые приобретали когда-либо квартиру в новостройке и теперь соответствуют обновленным требованиям по «Семейной ипотеке». То есть у них есть либо двое несовершеннолетних детей, либо один ребенок, который родился после 1 января 2018 года. В этом случае они могут рефинансировать ипотеку у нас до 5,99% годовых и значительно снизить размер ипотечного платежа, а значит, и финансовую нагрузку. Важно: рефинансирование в рамках «Семейной ипотеки» не обязательно проводить в том же банке, в котором вы изначально брали кредит. Также у нас можно провести такое рефинансирование на любом сроке кредита. Ждать полгода или год не надо».