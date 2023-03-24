Ставки на стоп. Какие проценты ждут тюменцев по вкладам и ипотеке?

Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
В нестабильные времена россияне склонны копить, а не тратить. Эта тенденция прослеживается сейчас и среди жителей Тюмени. Однако существует такая категория покупок, на которую спрос всегда был, есть и будет – недвижимость. Одному нужна крыша над головой, другому – осязаемая инвестиция, которая точно не рухнет вместе с фондовым рынком. Ипотеки, хоть и в меньшем объеме, продолжают брать, а свободные финансы – парковать на банковских вкладах. В начале календарной весны мы решили поговорить с экспертами и выяснить, какие ожидания сейчас царят на рынках и ждать ли нам весны экономической.
«Банк России не меняет ключевую ставку с IV квартала 2022 года, сохраняя ее на уровне 7,5%. Определенно, эта кратковременная стабильность дает рынку положительный сигнал. Банки точнее планируют свои ставки по кредитам, ипотеке и вкладам, ориентируясь на конкурентную среду. Однако на февральском заседании по ключевой ставке глава Центробанка не исключила, что в течение года макропоказатель будет повышен. В случае ухудшения экономической ситуации в целом Банк России будет действовать жестко, резко повышая ставку. Впрочем, минувший 2022 год показал скорость и эффективность мер регулятора в шоковые моменты для рынка. В 2023 году в экономике страны не стало меньше неопределенности, а геополитика и санкции оказывают все больше влияния на все сферы нашей жизни. Значит, нельзя исключать любой сценарий.
В условиях высокой нестабильности в экономике проверенные в прежние времена рецепты экспертов о том, как копить деньги, сколько откладывать, в какие инструменты вкладывать, на наш взгляд, требуют пересмотра. Так, еще пару лет назад мало кто сомневался в доходности инвестиций на бирже – покупке акций или валюты. Но по итогам 2022 года индекс Мосбиржи рухнул на 44%, что стало крупнейшим падением с 2008 года. Профессиональные инвесторы и биржевые спекулянты фиксируют убытки. Вряд ли рядовой потребитель без профессиональных знаний и свободного времени сможет заработать на акциях или на валютных спекуляциях в 2023-м, ведь ни санкции, ни кризис никуда не делись.
На наш взгляд, вклады и накопительные счета остались практически безальтернативными инструментами для вложений денег и сбережений. Старая добрая и проверенная временем банковская классика может без риска принести доходность, хоть и не сильно выше инфляции (5%-7%, согласно прогнозам Центробанка, на 2023 год).
Всем, кто в текущие непростые времена руководствуется стратегией «копить, а не тратить», мы рекомендуем взглянуть на такие инструменты как классические вклады и накопительные счета. Стоит отметить, что за минувший год вклады уже показали максимальную доходность по сравнению с другими вложениями. В 2023 году кардинального улучшения ситуации мало кто ждет, а по прогнозам ЦБ «дно» кризиса еще впереди. Поэтому, повторюсь, самым надежным инструментом сохранить деньги мы считаем классические вклады и накопительные счета. Тем более, проценты по данным продуктам растут третий месяц подряд.
В тоже время мы видим, что онлайн-спрос россиян на вклады остается невысоким. В три зимних месяца 22-23 года он почти на четверть ниже, чем годом ранее. На наш взгляд, это связано с падением реальных доходов населения и возросших ежедневных трат на оплату коммунальных услуг. Так, гораздо ниже прошлогодних показателей индекс региональной популярности вкладов у жителей Тюмени, причем, несмотря на их доходы, которые в среднем выше общероссийских. В январе показатель онлайн-спроса тюменцев к вкладам составил лишь 84%, тогда как интерес к ним в стране – 104%. Такой низкий интерес вкладчиков Тюмени к классическим инструментам сравним со спросом в наиболее депрессивных регионах страны и может свидетельствовать о нестабильности в нефтегазовой отрасли».
«У нас в банке в Тюменской области в начале 2023 года, как и в прошлом году, наиболее востребованы классические депозиты без возможности пополнения. Причина простая: именно по ним гарантирована максимальная доходность свыше 9% годовых. По такому вкладу после указанного в договоре срока вы получаете и основную сумму, и начисленные проценты. Ставка по вкладу обычно зависит от суммы и от срока. Чем больше сумма — тем выше ставка. Также имеет значение срок вклада. Сегодня самые высокие ставки – при открытии вклада на срок от 2 до 3 лет.
Доля инвестиционных ипотечных сделок с недвижимостью – около 10%. Как правило, заемщики покупают небольшие студии или однушки в новостройках. Они быстро и выгодно сдаются в аренду по сравнению с двух- и трехкомнатными квартирами, а также более стабильно растут в цене.
Если говорить об ипотечном кредитовании в целом, то в первые месяцы 2023 года в Тюмени на первое место по популярности вышла госпрограмма 2020-2024 (35% сделок), на втором месте – собственные программы банка, по которым покупают готовые квартиры (30% сделок), на третьем – «Семейная ипотека» (25% сделок). Кстати, одно из интересных для заемщиков улучшений этого года по госпрограмме 2020-2024 и семейной ипотеке: теперь у нас по ним можно оформить льготную ипотеку не только на приобретение квартиры в новостройке, но также на покупку дома с земельным участком и таунхауса. При этом кредит может быть предоставлен на любой степени готовности такой недвижимости. Мы уже увидели, что количество заявок на подобные объекты выросло в 2 раза.
При выборе банка для ипотечного кредитования можно ориентироваться на ставки, но не только. В первую очередь стоит обратиться в тот банк, который принимает заявки на ипотеку онлайн. У нас, к примеру, это можно сделать прямо на сайте: решение по заявке будет принято в срок от 20 минут. Вы будете знать не только ставку, но и максимальную сумму кредита. С учетом этих данных проще выбирать квартиру.
Когда у банка есть цифровые сервисы, то сделка пройдет быстрее. Настолько, что можно даже ни разу не приходить в офис банка. Это особенно актуально для жителей северных городов, которые покупают недвижимость в Тюмени или в других регионах.
Скорость выхода на сделку особенно важна в случае покупки квартир на первичном рынке, потому что бронь недвижимости у застройщиков все чаще проводится платно, например, 5 тысяч рублей за право забронировать объект на 10 дней. Если покупатель не укладывается в эти сроки, ему надо продлевать бронь снова за деньги.
Что касается ставок, то нередко банки упоминают в рекламе заманчиво низкие, а по факту оказывается, «рабочие» ставки гораздо выше. Бывают и другие траты – например, обязательная электронная регистрация сделки за отдельную плату, обязательная плата за составление договора купли-продажи. У нас все эти опции не являются обязательными. Более того, мы бесплатно предоставляем услугу аккредитива (когда банк выступает посредником, и у продавца есть 100% гарантия получения денег, а у покупателя – оформления права собственности), а также переводим денежные средства по сделке без комиссий.
Еще один инструмент, который стоит взять на вооружение – рефинансирование. Чтобы оно имело экономических смысл, исходная ставка должна быть выше на 1,5-2%, то есть составлять 14-14,5% годовых. Но, как правило, заемщики, оформлявшие ипотеку на таких условиях, провели рефинансирование гораздо раньше. Тем не менее, выгодное рефинансирование могут провести заемщики, которые приобретали когда-либо квартиру в новостройке и теперь соответствуют обновленным требованиям по «Семейной ипотеке». То есть у них есть либо двое несовершеннолетних детей, либо один ребенок, который родился после 1 января 2018 года. В этом случае они могут рефинансировать ипотеку у нас до 5,99% годовых и значительно снизить размер ипотечного платежа, а значит, и финансовую нагрузку. Важно: рефинансирование в рамках «Семейной ипотеки» не обязательно проводить в том же банке, в котором вы изначально брали кредит. Также у нас можно провести такое рефинансирование на любом сроке кредита. Ждать полгода или год не надо».
«Весь прошлый год рынок недвижимости качало по причине нестабильности ключевой ставки, а ее взлет до 20% стал шоком для всех игроков рынка, включая покупателей. В тот момент все застройщики, и мы в том числе, столкнулись с оттоком спроса и падению продаж на 70-80%. Но уже через 1,5-2 месяца с момента закрепления новой ставки мы отметили небольшую активность — люди начали возвращаться к поиску объектов недвижимости, изучать рынок. Многие из них – те, кто уже когда-то оформлял ипотеку с аналогичной процентной ставкой (например, как в 2008 году), поэтому ее уровень не так сильно пугал, как новичков в ипотечном кредитовании. Тем не менее, все ждали снижения, и как только это случилось, рынок еще более оживился. Застройщики почувствовали востребованность, банки разработали систему субсидирования, благодаря которому девелоперы могли предлагать своим клиентам более низкий ипотечный процент. Все было более-менее понятно и предсказуемо до сентября 2022-ого.
Смею предположить, люди устали от эмоциональных потрясений и соскучились по плато хоть какой-то стабильности. После насыщенного событиями и изменениями 2022 года, ставка 7,5% сегодня вполне допустимая, многие уже адаптировались и начали жить в новых экономических условиях. Конечно, если бы ключевая ставка показала минус, было еще лучше, но сейчас главное – не плюс.
Что касается тенденций, если не будет никаких волнений в плане гео- и внутренней политики, то мы надеемся на благоприятные перспективы. Да, по сравнению с 2021 годом ипотека стала дороже, если ключевая ставка будет уменьшаться и ипотека будет дешеветь, то рынок только выиграет. В любом случае, мы надеемся на положительную динамику и восстановление покупательской способности населения.
Если говорить конкретно про нас, важно понимать, «Партнер» создает нишевый концептуальный продукт – наша недвижимость ориентирована на определенную категорию покупателей, мы никогда не гнались за массовым сбытом. Как и прежде занимаем свою, пусть и небольшую, долю рынка, но являемся абсолютным лидером в малоэтажном строительстве. Люди выбирают наши проекты за их уникальные особенности: дома не выше сосен, камерность обстановки внутри жилых комплексов, приватность территории, соседство с природными ландшафтами, хорошая экология места застройки, вариативность жилья и многое другое.
В плане инвестиций в недвижимость есть позитивные прогнозы. Обычно для этих целей выбирают жилые комплексы на начальной стадии строительства, чтобы можно было выиграть на перепродаже спустя 1,5-2 года либо квартиры с готовым ремонтом, чтобы в будущем сдать квартиру в аренду и гасить ипотеку за счет платежей квартиросъемщиков. Компания «Партнер» может предложить оба варианта – наш новый проект «Ритмы» станет хорошим выбором как для тех, кто ищет ликвидные объекты для перепродажи, так и для тех, кто приобретает жилье с целью долгосрочного инвестирования».
«На сегодня в ГК «Страна Девелопмент» спрос на льготную ипотеку выровнялся после традиционного понижения в декабре-январе. Сыграло ли роль возможное закрытие программы или просто это стандартная картина декабря – не известно. Партнеры, клиенты и агенты, высказывая свое мнение, говорят, что ее либо опять продлят, либо придумают что-то еще, ведь предложений по стройке много и нужно поддерживать эту отрасль.
Что касается инвестиционного приобретения недвижимости, то в последнее время число инвесторов сильно сократилось. Тех, кто остался в числе инвесторов, привлекают программы с минимальными платежами по ипотеке на период строительства для перепродажи, но ассортимент таких предложений у застройщиков не велик.
Скорее всего, в ближайшее время мы выйдем на стандартные ставки госпрограмм, однако объем может сократиться. При этом цены будут немного выравниваться. Ставки будут на уровне 5,5% по семейной ипотеке, 7,5% по госпрограмме и 11% по стандартной программе. Ключевая ставка будет сохраняться на уровне 7,5%. ЦБ РФ активно ведет работу по выравниванию условий по ипотеке. По моему мнению, ключевая ставка если и будет меняться, то очень медленно и в сторону увеличения».
«Мы начали 2023 год на минимальном уровне потребительского спроса, с продленными госпрограммами и с подросшими ставками по большинству видов ипотек, кроме семейной, ИТ, сельской и дальневосточной. Далее мы видим, что за январь онлайн-спрос потребителей вырос сразу в 1,3 раза, что, полагаем, напрямую связано с продлением льготных госпрограмм. А в Тюмени индекс региональной популярности ипотечного кредитования достиг 138% – в 1,3 раза выше, чем в среднем по стране.
Мы считаем, что подросшие ставки уже повлияли на декабрьское падение спроса, и не ожидаем его продолжения в дальнейшем. Ведь даже в апреле-мае 2022 года, когда ипотечные проценты в собственных программах банков (первичка, вторичка) улетели за 15-18%, а госпрограмма работала под 12%, потребители продолжали интересоваться ипотекой. Сейчас скачок в удорожании ипотеки гораздо скромнее. Увеличение ставок происходит постепенно, поэтому рынок успевает адаптироваться. Если не будет новых геополитических шоков, то и население привыкнет к ситуации.
В ближайший год мы не видим предпосылок для ипотечного чуда и нового роста, как это было в 2021-м. Причины все те же – доходы населения не растут. Люди предпочитают сберегать, а не тратить, тем более не совершать крупных покупок в кредит, не зная, что будет завтра. В то же время ипотечный портфель за год, по данным регулятора, вырос на 17,6% – это можно считать хорошим результатом, учитывая проблемы, с которыми столкнулись все мы. Очевиден факт – мощь ипотечного механизма увеличилась. Благодаря ему рынок недвижимости не скатывается в стагнацию и держится на плаву.
Если экономическая ситуация в 2023 году будет как минимум не хуже, чем сейчас, то рынок будет понемногу адаптироваться. Его зависимость от льготных госпрограмм будет увеличиваться. Господдержка жилищного кредитования будет основным фактором влияния на рынок и спрос населения. Делать прогнозы на 2023 год сейчас не так просто. Однако, анализируя ситуацию ипотечного рынка в минувшем году и ретроспективу последних 10 лет, а также учитывая сохранение льготных госпрограмм, можно предположить, что серьезного падения рынка в 2023 году не будет.
По нашему мнению, расширенная семейная ипотека в ближайший год станет самой востребованной программой. Ее теперь могут оформить семьи с двумя и более детьми любого возраста, а не только родители с ребенком, рожденным после 1 января 2018 года. По оценкам нашего финансового маркетплейса, такой шаг правительства расширит потенциальную аудиторию заемщиков – в общей сложности до 5,2 млн семей получат доступ к программе для улучшения жилищных условий. Много это или мало для того, чтобы стимулировать дальнейшее развитие ипотечного рынка? Для сравнения в рекордный для ипотечного рынка 2021 год банки выдали 1,9 млн кредитов. Выходит, что потенциал роста потребительского спроса за счет увеличения числа заемщиков – 270%».