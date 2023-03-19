Социальная служба «Мобильное бюро» работает в Омутинском районе

Posted 19 марта 12:02
Published 19 марта 12:02
Modified Вчера, 23:31
Updated Вчера, 23:31
Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства», получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Недавно специалисты отделения срочной социальной помощи побывали в Новозаимской средней общеобразовательной школе, где провели практический семинар для педагогов, классных руководителей на тему «Предупреждение суицида среди детей и подростков».
Этой же теме было посвящено и собрание, на которое были приглашены родители.
Участники проведенных мероприятий пришли к выводу, что основная цель совместной работы школы и родителей по профилактике детского и подросткового суицида заключается в организации профилактических мероприятий, а также развитии стрессоустойчивости, укреплении психического здоровья ребят.
Формы и методы организации такой деятельности, обязательно должны соответствовать особенностям возрастного развития конкретных групп несовершеннолетних.
Отметим также, что Тюменская область наработала успешный опыт в работе с детьми и семьями, находящимися в конфликте с законом. Региональная модель по данному направлению признана экспертами одной из самых эффективных в стране.