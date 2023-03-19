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Posted 19 марта 12:02

Published 19 марта 12:02

Modified Вчера, 23:31

Updated Вчера, 23:31

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Социальная служба «Мобильное бюро» работает в Омутинском районе

19 марта 2023, 12:02
Фото: 1MI
На базе социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних села Омутинское успешно работает служба «Мобильное бюро». Специалисты помогают ребятам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а также работают с их родителями и педагогами, сообщает пресс-служба департамента соцразвития региона.

Проект реализуется в рамках комплекса мер Тюменской области «Формула безопасного детства», получившего грантовую поддержку Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Недавно специалисты отделения срочной социальной помощи побывали в Новозаимской средней общеобразовательной школе, где провели практический семинар для педагогов, классных руководителей на тему «Предупреждение суицида среди детей и подростков».

Этой же теме было посвящено и собрание, на которое были приглашены родители. 

Участники проведенных мероприятий пришли к выводу, что основная цель совместной работы школы и родителей по профилактике детского и подросткового суицида заключается в организации профилактических мероприятий, а также развитии стрессоустойчивости, укреплении психического здоровья ребят.

Формы и методы организации такой деятельности, обязательно должны соответствовать особенностям возрастного развития конкретных групп несовершеннолетних.

Отметим также, что Тюменская область наработала успешный опыт в  работе с детьми и семьями, находящимися в конфликте с законом. Региональная модель по данному направлению признана экспертами  одной из самых эффективных в стране. 

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