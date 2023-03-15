Количество тюменцев, страдающих вирусным гепатитом, растет

Специалист добавила, что группа риска очень велика, в ней оказываются не только те, кто принимает наркотики или ведёт беспорядочную половую жизнь, но и представители мужского пола с нетрадиционной ориентацией, больные туберкулёзом, ВИЧ, доноры, педагоги, врачи и няни в детских домах, а также младенцы, которым заболевание может передаться во время беременности матери. От вирусного гепатита не застрахован практически никто, основные способы передачи — через кровь слюну или половым путем.