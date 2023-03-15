Количество тюменцев, страдающих вирусным гепатитом, растет

Posted Сегодня, 13:36
Published Сегодня, 13:36
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Главный внештатный сотрудник областного Департамента здравоохранения Наталья Томилина рассказала, что за 2022 год федеральный регистр увеличился на 900 пациентов.
Специалист добавила, что группа риска очень велика, в ней оказываются не только те, кто принимает наркотики или ведёт беспорядочную половую жизнь, но и представители мужского пола с нетрадиционной ориентацией, больные туберкулёзом, ВИЧ, доноры, педагоги, врачи и няни в детских домах, а также младенцы, которым заболевание может передаться во время беременности матери. От вирусного гепатита не застрахован практически никто, основные способы передачи — через кровь слюну или половым путем.
Обычно болезнь протекает бессимптомно, у небольшого процента людей может возникать слабость, ухудшение работоспособности, тяжесть в правом подреберье.
Врач напомнила, что благодаря современным схемам лечения избавиться от вирусного гепатита стало вполне реально.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскому медперсоналу удалось спасти малыша с менингитом, но после лечения у него снизился слух.