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Posted Сегодня, 13:36

Published Сегодня, 13:36

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Количество тюменцев, страдающих вирусным гепатитом, растет

15 марта 2023, 13:36
Фото: ОКБ №1, страница Вконтакте

В Тюменской области 900 пациентов заразились вирусным гепатитом

На начало текущего года в федеральном регистре по вирусным гепатитам В и С состояло около 17 тысяч тюменцев и жителей юга региона, среди них — 12 тысяч с гепатитом С. Такие данные сообщили в ОКБ № 1.

Главный внештатный сотрудник областного Департамента здравоохранения Наталья Томилина рассказала, что за 2022 год федеральный регистр увеличился на 900 пациентов.

Специалист добавила, что группа риска очень велика, в ней оказываются не только те, кто принимает наркотики или ведёт беспорядочную половую жизнь, но и представители мужского пола с нетрадиционной ориентацией, больные туберкулёзом, ВИЧ, доноры, педагоги, врачи и няни в детских домах, а также младенцы, которым заболевание может передаться во время беременности матери. От вирусного гепатита не застрахован практически никто, основные способы передачи — через кровь слюну или половым путем.

Обычно болезнь протекает бессимптомно, у небольшого процента людей может возникать слабость, ухудшение работоспособности, тяжесть в правом подреберье.

Врач напомнила, что благодаря современным схемам лечения избавиться от вирусного гепатита стало вполне реально.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменскому медперсоналу удалось спасти малыша с менингитом, но после лечения у него снизился слух.

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#Гепатит#Пациенты#Больные#Врачи#Общество#Тюменцы#Елена Чебоксарова
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