nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:58

Published Сегодня, 04:58

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингитом

14 марта 2023, 04:58
Фото: 1MI

Тюменские врачи спасли годовалого ребенка от опасной инфекции

Тюменские медики Областной клинической больницы спасли маленького ребенка, поступившего с менингококковым менингитом. Малыш в возрасте 1 год и 7 месяцев попал в лечебное заведение на шестой день заболевания в тяжелом состоянии.
Сюжет
Дети

Ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Юному тюменцу было сразу назначено лечение — за состоянием малыша врачи следили круглосуточно. В итоге его состояние стабилизировалось и болезнь отступила.

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, к сожалению, инфекция дала осложнения — после лечение врачи отметили, что у ребенка снизился слух. В связи с этим медики направили малыша на лечение в профильное медицинское заведение.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги спасли тюменца с серьезной травмой руки. На кисть горожанину упало зеркало. В результате чего оказались повреждены восемь сухожилий и два нерва.

Тюменские врачи спасли тюменца с серьезной травмой руки
Узнать подробнее
#Дети#Общество#Новости тюмени#Здравоохранение#Инфекции#Врачи#Лор-врачи#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Суд взял перерыв в деле супругов, один из которых сменил пол
Вчера, 05:11
Жительницам Тюмени выдают сертификаты на посещение врачей
Вчера, 05:35
В Тюменской области обработают от клещей 6,5 тысяч гектар земли
Вчера, 04:57
Родители тюменской школьницы пытаются взыскать с учебного заведения 500 тысяч рублей
Вчера, 03:47
Тюменцы столкнулись с курортным видом мошенничества
Вчера, 02:49
В Тюмени начался сезон луж
Вчера, 01:44