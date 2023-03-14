Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингитом

Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, к сожалению, инфекция дала осложнения — после лечение врачи отметили, что у ребенка снизился слух. В связи с этим медики направили малыша на лечение в профильное медицинское заведение.