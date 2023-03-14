Тюменские врачи спасли годовалого ребенка с менингитом

Posted Сегодня, 04:58
Published Сегодня, 04:58
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Updated Сегодня, 05:00
Ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. Юному тюменцу было сразу назначено лечение — за состоянием малыша врачи следили круглосуточно. В итоге его состояние стабилизировалось и болезнь отступила.
Как сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области, к сожалению, инфекция дала осложнения — после лечение врачи отметили, что у ребенка снизился слух. В связи с этим медики направили малыша на лечение в профильное медицинское заведение.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские хирурги спасли тюменца с серьезной травмой руки. На кисть горожанину упало зеркало. В результате чего оказались повреждены восемь сухожилий и два нерва.