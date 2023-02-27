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Published Сегодня, 20:02

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Updated Сегодня, 20:02

Замглавы Сбера рассказал о внедрении искусственного интеллекта

27 февраля 2023, 20:02
Фото: 1MI
Старший вице-президент финансового конгломерата Сбера Андрей Белевцев в интервью «России 24» рассказал, что за последнее время около 85% поставщиков прекратили сотрудничество с российскими компаниями.

Однако негативный эффект от этого процесса банк смог минимизировать благодаря использованию собственной вендор-независимой инфраструктуры.

По мнению Белевцева, в настоящее время невозможно развивать и обучать крупные сложные модели без суперкомпьютера. Это неминуемо приведет к технологическому отставанию от всего мира. И одним из таких суперкомпьютеров, используемых в экосистеме Сбера, является суперкомпьютер «Кристофари». Об этом пишет gorod55.ru.

Кроме того, добавил старший вице-президент, Сбер активно применяет во многих областях деятельности алгоритм искусственного интеллекта разного типа.

«Важно понимать, что это огромный источник для ускорения бизнес-процессов; для повышения качества принятия решений мы используем эти технологии во всем, что касается анализа рисков, логистики, взаимодействия с клиентом, таргетирования предложений и многих-многих других», — рассказал Белевцев.

Сегодня экосистема Сбера имеет три голосовых помощника. Один из них, Берта-5, — лучшая в мире модель по пониманию естественного русского языка. «Человек действительно понимает пока еще немного лучше, но разница уже прям совсем-совсем незначительная», — подчеркнул Андрей Белевцев.

На вопрос о сертификатах, обеспечивающих безопасность передачи данных, Белевцев ответил, что основной сайт Сбера еще осенью 2022 года был переведен на национальный SSL-сертификат. Однако банк продолжает работу со всеми типами сертификатов — национальным центром, международными сертификатами. Главная задача, чтобы клиенты имели возможность пользоваться сервисом банка безопасно, и на данный момент это обеспечено, добавил Белевцев.

Говоря о беспилотных технологиях, Андрей Белевцев подчеркнул, что это одно из самых популярных направлений будущего и его развитие — приоритетная задача Сбера.

«В прошлом году в беспилотном режиме наши машины прошли 3,5 миллиона километров. Это такая важная веха для нас, годом ранее было меньше миллиона. Кроме легковых, мы начали свои пробы пера с грузовыми машинами. Мы видим там большие перспективы», — подытожил он.

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