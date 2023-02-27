Замглавы Сбера рассказал о внедрении искусственного интеллекта

«В прошлом году в беспилотном режиме наши машины прошли 3,5 миллиона километров. Это такая важная веха для нас, годом ранее было меньше миллиона. Кроме легковых, мы начали свои пробы пера с грузовыми машинами. Мы видим там большие перспективы», — подытожил он.