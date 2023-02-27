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Published Сегодня, 07:51

Modified Сегодня, 07:51

Updated Сегодня, 07:51

Сразу несколько ярмарок пройдет в Тюмени в марте

27 февраля 2023, 07:51
Фото: 1MI

Продовольственные ярмарки пройдут в Тюмени 4 марта

Продовольственные ярмарки пройдут на четырех площадках Тюмени 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Жителям предложат продукты от местных производителей, фермерские и ремесленные товары.

Приобрести их можно будет с 8 утра до 5 часов вечера на улице Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), на улице Льва Толстого, 31 и на прилегающей площадке к ТЦ «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Также с 10 утра до 5 часов вечера будет работать площадка у арки на Цветном бульваре.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей.

Тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей
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#Вера Романескул#Касается каждого#Новости#Тюменская область#Общество
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