Сразу несколько ярмарок пройдет в Тюмени в марте

Приобрести их можно будет с 8 утра до 5 часов вечера на улице Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), на улице Льва Толстого, 31 и на прилегающей площадке к ТЦ «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Также с 10 утра до 5 часов вечера будет работать площадка у арки на Цветном бульваре.