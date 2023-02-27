Сразу несколько ярмарок пройдет в Тюмени в марте

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Жителям предложат продукты от местных производителей, фермерские и ремесленные товары.
Приобрести их можно будет с 8 утра до 5 часов вечера на улице Севастопольской, 12/3 (на прилегающей территории к Выставочному залу), на улице Льва Толстого, 31 и на прилегающей площадке к ТЦ «Заречный двор» (пр. Солнечный, 11). Также с 10 утра до 5 часов вечера будет работать площадка у арки на Цветном бульваре.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей.