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Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 04:55

Updated Сегодня, 04:55

Тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей

12 февраля 2023, 04:53
Фото: 1MI

Выручка тюменских продавцов на рынках и ярмарках выросла на 162 миллиона рублей

Тюменцы стали чаще покупать товары на ярмарках и рынках. В декабре 2022 выручка касс увеличилась на 162 миллиона рублей или 43% по сравнению с декабрем 2021 года.
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Тюмень

Кроме того, торговцы стали чаще применять контрольно-кассовую технику, что способствует исключению недобросовестных продавцов и уменьшению теневого оборота. По данным УФНС по Тюменской области, на рынках и ярмарках области на 983 торговых точках работают 707 налогоплательщиков.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у уличных торговцев в этом году изъяли более 240 килограммов рыбы, а также различных ягод и фруктов без сертификатов качества.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Ярмарка#Ярмарки#Рынки#Деньги#Экономика#Тюмень#Тюменская область
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