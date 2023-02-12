Тюменцы увеличили выручку на ярмарках на 162 миллиона рублей

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
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Кроме того, торговцы стали чаще применять контрольно-кассовую технику, что способствует исключению недобросовестных продавцов и уменьшению теневого оборота. По данным УФНС по Тюменской области, на рынках и ярмарках области на 983 торговых точках работают 707 налогоплательщиков.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени у уличных торговцев в этом году изъяли более 240 килограммов рыбы, а также различных ягод и фруктов без сертификатов качества.