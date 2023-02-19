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Тюменцы потратили перед Новым годом в магазинах рекордную денежную сумму

19 февраля 2023, 08:02
Фото: 1MI

Тюменцы потратили перед Новым годом в магазинах 46 миллиардов рублей

46 миллиардов рублей потратили на покупки в декабре 2022 года жители Тюменской области. В последнем месяце года были зафиксированы самые большие затраты.
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Тюмень

В целом, в 2022 году жители региона оставили в магазинах более 470 миллиардов рублей. Самые большие суммы в магазинах жители региона оставляли в марте и августе — по 41 миллиарду рублей, декабре — 46 миллиардов рублей.

Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров — более 251 миллиарда рублей. На покупку продуктов питания траты тюменцев за год составили более 227 миллиардов рублей, сообщили в Тюменьстате.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за январь 2023 года цены на непродовольственные товары, продукты и услуги в среднем увеличились на 0,1%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Цены#Расходы#Деньги#Экономика#Тюменцы#Тюмень#Тюменская область
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