Тюменцы потратили перед Новым годом в магазинах рекордную денежную сумму

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В целом, в 2022 году жители региона оставили в магазинах более 470 миллиардов рублей. Самые большие суммы в магазинах жители региона оставляли в марте и августе — по 41 миллиарду рублей, декабре — 46 миллиардов рублей.
Большая часть денежных средств была потрачена на приобретение непродовольственных товаров — более 251 миллиарда рублей. На покупку продуктов питания траты тюменцев за год составили более 227 миллиардов рублей, сообщили в Тюменьстате.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за январь 2023 года цены на непродовольственные товары, продукты и услуги в среднем увеличились на 0,1%.