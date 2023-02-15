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Published Сегодня, 05:50

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

В Тюмени взлетели цены на овощи, фрукты и морепродукты

15 февраля 2023, 05:50
Фото: 1MI

В Тюмени овощи, фрукты и морепродукты подорожали за месяц на 12%

В Тюменской области за первый месяц 2023 года цены на продукты и непродовольственные товары выросли в среднем на 0,1%. По данным Тюменьстата, наибольший рост стоимости в январе продемонстрировали фрукты, овощи и рыба.
Сюжет
Тюмень

В среднем цены на овощи и фрукты выросли на 12,6%, на морепродукты и рыбу — на 2,5%. На 1-1,3% увеличилась стоимость хлеба, молока, яиц, мясной продукции и кондитерских изделий.

Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен продемонстрировали лекарственные препараты — теперь они стоят дороже на 1,4%. В сфере услуг от 3 до 3,5 рост подорожали банковские, туристические и правовые услуги.

В тоже время в январе подешевели ряд товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. В частности, на 6% снизились цены на крупы, на 3% — на сахар, на 6,7% стала стоит дешевле одежда, на 2,1% — обувь.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю значительно подорожали свежие огурцы, колбаса и сливочное масло. Рост стоимости этих продуктов составил от 17 до 36 рублей.

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#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Рост цен#Продукты#Продукты питания#Товары#Сфера услуг#Тюменцы#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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