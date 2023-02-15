В Тюмени взлетели цены на овощи, фрукты и морепродукты

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В среднем цены на овощи и фрукты выросли на 12,6%, на морепродукты и рыбу — на 2,5%. На 1-1,3% увеличилась стоимость хлеба, молока, яиц, мясной продукции и кондитерских изделий.
Среди непродовольственных товаров наибольший рост цен продемонстрировали лекарственные препараты — теперь они стоят дороже на 1,4%. В сфере услуг от 3 до 3,5 рост подорожали банковские, туристические и правовые услуги.
В тоже время в январе подешевели ряд товаров, как продовольственных, так и непродовольственных. В частности, на 6% снизились цены на крупы, на 3% — на сахар, на 6,7% стала стоит дешевле одежда, на 2,1% — обувь.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последнюю неделю значительно подорожали свежие огурцы, колбаса и сливочное масло. Рост стоимости этих продуктов составил от 17 до 36 рублей.