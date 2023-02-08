Хачанов пропустит турнир в Роттердаме

Ожидается, что в турнире в Нидерландах примут участие первая ракетка России Андрей Рублев, Даниил Медведев, а также теннисисты из первой десятки рейтинга: грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, датчанин Хольгер Руне и поляк Хуберт Хуркач.