nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 21:07

Published Вчера, 21:07

Modified Вчера, 21:08

Updated Вчера, 21:08

Хачанов пропустит турнир в Роттердаме

Вчера, 21:07
Российский теннисист Карен Хачанов снялся с турнира в Роттердаме, призовой фонд которого превышает 2 миллиона евро.

Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт организаторов турнира в социальных сетях.

 

О причинах отказа 26-летнего россиянина не сообщается.

 

Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в настоящее время занимает 13-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.

 

Ожидается, что в турнире в Нидерландах примут участие первая ракетка России Андрей Рублев, Даниил Медведев, а также теннисисты из первой десятки рейтинга: грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, датчанин Хольгер Руне и поляк Хуберт Хуркач.

Подпишитесь
В ДТП на тюменской трассе погибла 24-летняя девушка
5 февраля 09:43
Качество воздуха в Тюмени ухудшилось. ПДК превышена в 1,6 раз
5 февраля 12:12
Администрацию Тюмени обязали расселить дом, построенный в 1932 году
5 февраля 11:52
Жители Тюменской области потратили на оплату услуг 130 миллиардов рублей
5 февраля 10:40
Куда сходить в Тюмени в День святого Валентина?
5 февраля 06:30
Котокафе в Тюмени закрыли на карантин — котики массово заболели
5 февраля 08:20