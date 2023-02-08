Хачанов пропустит турнир в Роттердаме

Posted Вчера, 21:07
Published Вчера, 21:07
Modified Вчера, 21:08
Updated Вчера, 21:08
Об этом сообщает «Советский спорт» со ссылкой на аккаунт организаторов турнира в социальных сетях.
О причинах отказа 26-летнего россиянина не сообщается.
Полуфиналист Открытого чемпионата Австралии в настоящее время занимает 13-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов.
Ожидается, что в турнире в Нидерландах примут участие первая ракетка России Андрей Рублев, Даниил Медведев, а также теннисисты из первой десятки рейтинга: грек Стефанос Циципас, канадец Феликс Оже-Альяссим, датчанин Хольгер Руне и поляк Хуберт Хуркач.