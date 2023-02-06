В Тюменской области под угрозу попали персональные данные жителей региона

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
По данным «Ростелеком-Солар», в целом на организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть организаций находится в Тюменской области, Югре и Челябинской области.
По словам специалистов, в 2022 году атаке хакеров подверглись организации госсектора, отраслей здравоохранения и образования. То есть злоумышленники концентрировались на социально-значимых организациях, в которых хранятся персональные данные граждан.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратили в минувшем году более 2 миллионов рублей на покупку лицензионного программного обеспечения Astra Linux Special Edition, SafeInspect и программ 1 С.