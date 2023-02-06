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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

В Тюменской области под угрозу попали персональные данные жителей региона

6 февраля 2023, 06:13
Фото: 1MI

Госсектор Тюменской области оказался заражен вредоносным ПО

Тюменская область вошла число регионов-лидеров Уральского федерального округа по числу компаний, зараженных вредоносным ПО. При этом, примерно 25% из них — предприятия госсектора.
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Тюмень

По данным «Ростелеком-Солар», в целом на организации Уральского федерального округа приходится 12% всех случаев заражения российских инфраструктур вредоносным ПО. Большая часть организаций находится в Тюменской области, Югре и Челябинской области.

По словам специалистов, в 2022 году атаке хакеров подверглись организации госсектора, отраслей здравоохранения и образования. То есть злоумышленники концентрировались на социально-значимых организациях, в которых хранятся персональные данные граждан.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области потратили в минувшем году более 2 миллионов рублей на покупку лицензионного программного обеспечения Astra Linux Special Edition, SafeInspect и программ 1 С.

Тюменские власти перейдут на Linux
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Вредоносное ПО#Тюменская область
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