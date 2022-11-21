nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские власти перейдут на Linux

Сегодня, 06:27
Фото: 1MI

Власти Тюменской области переходят на Linux

Более трех миллионов рублей потратят из бюджета Тюменской области на покупку лицензионного программного обеспечения Astra Linux Special Edition, SafeInspect и программ 1 С (1С: Бухгалтерия государственного учреждения, 1С: Зарплата и кадры государственного учреждения, 1С: Медицина. Больничная аптека).
Сюжет
Тюмень
Тюменские власти возьмут кредит на 3,5 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета
Узнать подробнее

Соответствующие три лота опубликованы на портале Госзакупки. Самым дорогостоящим, 2,6 миллиона рублей, является лот на закупку ПО SafeInspect, полнофункциональной платформы для эффективного контроля за привилегированными учетными записями и сессиями.

Указано, что подрядчик должен предоставить лицензию на ПО не позднее 15 декабря 2022 года. Документы к ПО должны быть русифицированы и оформлены в соответствии с со стандартами, определенными российским законодательством, на русском языке.

Также в закупке перечислены требования к программному обеспечению – его функционал и возможности. Указано, что срок действия должен быть бессрочным.

Начальная цена лота на приобретение ПО Astra Linux Special Edition составляет 395 тысяч рублей. Также как и в предыдущей закупке указаны требования к ПО.  В функционал Astra Linux Special Edition  должны входить возможность управления учетными записями пользователей, графические интерфейсы, средства настройки защиты машинных носителей, программное обеспечение, реализующее задачи аудита и журналирования (регистрации) событий безопасности. Кроме того, должны быть доступны обновления, устраняющие неисправности прикладного программного обеспечения.

На покупку программ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, 1С:Медицина. Больничная аптека, 1С:Предприятие из областной казны выделено 86,7 тысяч рублей.

Прием заявок на участие в закупках продлится до 25 ноября. Подведение итогов и выбор победителя запланирован на 29 ноября 2022 года.

Ранее "Наш Город" писал, что власти Тюменской области возьмут кредит на 3,5 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета, размер которого в 2023 году достигнет 35 миллиардов рублей.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Закупки#Программы#Бюджеты#Экономика#Правительство Тюменской области
Подпишитесь
Топ-3 недели: открытие улицы Дзержинского, гибель крановщицы и рост цен на лекарства
Вчера, 21:18
Сирийские студенты проводят в вузе просветительские встречи
Сегодня, 10:43
Владимир Путин запустит в Тюменской области производство индейки
Вчера, 20:21
Кухарук занял пост сопредседателя ассоциации развития местного самоуправления
Вчера, 18:21
На оплату льготного проезда в Тюмени потратят более миллиарда рублей
Вчера, 17:27
Тюмень не станет миллионником через три года
Вчера, 15:39