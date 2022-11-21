Тюменские власти перейдут на Linux

Соответствующие три лота опубликованы на портале Госзакупки. Самым дорогостоящим, 2,6 миллиона рублей, является лот на закупку ПО SafeInspect, полнофункциональной платформы для эффективного контроля за привилегированными учетными записями и сессиями.
Указано, что подрядчик должен предоставить лицензию на ПО не позднее 15 декабря 2022 года. Документы к ПО должны быть русифицированы и оформлены в соответствии с со стандартами, определенными российским законодательством, на русском языке.
Также в закупке перечислены требования к программному обеспечению – его функционал и возможности. Указано, что срок действия должен быть бессрочным.
Начальная цена лота на приобретение ПО Astra Linux Special Edition составляет 395 тысяч рублей. Также как и в предыдущей закупке указаны требования к ПО. В функционал Astra Linux Special Edition должны входить возможность управления учетными записями пользователей, графические интерфейсы, средства настройки защиты машинных носителей, программное обеспечение, реализующее задачи аудита и журналирования (регистрации) событий безопасности. Кроме того, должны быть доступны обновления, устраняющие неисправности прикладного программного обеспечения.
На покупку программ 1С:Бухгалтерия государственного учреждения, 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения, 1С:Медицина. Больничная аптека, 1С:Предприятие из областной казны выделено 86,7 тысяч рублей.
Прием заявок на участие в закупках продлится до 25 ноября. Подведение итогов и выбор победителя запланирован на 29 ноября 2022 года.
Ранее "Наш Город" писал, что власти Тюменской области возьмут кредит на 3,5 миллиарда рублей для покрытия дефицита бюджета, размер которого в 2023 году достигнет 35 миллиардов рублей.