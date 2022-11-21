Тюменские власти перейдут на Linux

Начальная цена лота на приобретение ПО Astra Linux Special Edition составляет 395 тысяч рублей. Также как и в предыдущей закупке указаны требования к ПО. В функционал Astra Linux Special Edition должны входить возможность управления учетными записями пользователей, графические интерфейсы, средства настройки защиты машинных носителей, программное обеспечение, реализующее задачи аудита и журналирования (регистрации) событий безопасности. Кроме того, должны быть доступны обновления, устраняющие неисправности прикладного программного обеспечения.