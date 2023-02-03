Тюменские медики с февраля будут получать спецвыплаты

Для того, чтобы получить выплату самостоятельно отправлять заявление в соцфонд не нужно — реестр имеющих право на эту поддержку работников будут формировать сами медицинские учреждения и направлять для оплаты. Выплату будут перечислять автоматически. Денежные средства поступят на счета тюменский врачей в конце февраля.