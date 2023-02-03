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Posted Сегодня, 08:12

Published Сегодня, 08:12

Modified Сегодня, 08:14

Updated Сегодня, 08:14

Тюменские медики с февраля будут получать спецвыплаты

3 февраля 2023, 08:12
Фото: 1MI

Тюменские медики с февраля будут получать спецвыплаты до 18,5 тысяч рублей

У тюменских медиков вырастет доход. Новую спецвыплату с февраля будет выплачивать Социальный фонд России работникам первичного звена здравоохранения, центральных районных и участковых больниц, а также специалистам скорой помощи.
Сюжет
Тюмень

Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей и зависит от от категории медицинских работников и вида оказываемой помощи.

Для того, чтобы получить выплату самостоятельно отправлять заявление в соцфонд не нужно — реестр имеющих право на эту поддержку работников будут формировать сами медицинские учреждения и направлять для оплаты. Выплату будут перечислять автоматически. Денежные средства поступят на счета тюменский врачей в конце февраля.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые дефицитные профессии. В список вошли охранники, водители и разнорабочие.

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#Общество#Новости тюмени#Врачи#Социальные выплаты#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
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