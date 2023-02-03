Тюменские медики с февраля будут получать спецвыплаты

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Updated Сегодня, 08:14
Размер выплаты составляет от 4,5 до 18,5 тысяч рублей и зависит от от категории медицинских работников и вида оказываемой помощи.
Для того, чтобы получить выплату самостоятельно отправлять заявление в соцфонд не нужно — реестр имеющих право на эту поддержку работников будут формировать сами медицинские учреждения и направлять для оплаты. Выплату будут перечислять автоматически. Денежные средства поступят на счета тюменский врачей в конце февраля.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области назвали самые дефицитные профессии. В список вошли охранники, водители и разнорабочие.