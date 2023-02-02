В Тюменской области не хватает электромонтажников и продавцов

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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Updated Сегодня, 06:08
За месяц, с декабря по январь, число предложений о работе для электромонтажников выросло на 54%, для грузчиков — на 8%, сообщают аналитики сервиса «Зарплаты.ру». В три раза увеличилось число вакансий для операторов станков ЧПУ.
Помимо работников на «мужские» специальности, в регионе наблюдается дефицит специалистов контакт-центров (рост вакансий в три раза), работников торговли. Аналитики объясняют нехватку кадров низкой заработной платой — размер медианной зарплаты составляет 35 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые профессии. В список вошли врачи-стоматологи, альпинисты, геодезисты, электрогазосварщики и машинисты.