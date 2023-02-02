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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

В Тюменской области не хватает электромонтажников и продавцов

2 февраля 2023, 06:06
Фото: 1MI

На тюменском рынке труда наблюдается дефицит «мужских» специальностей

На рынке труда Тюменской области растет потребность в персонале на «мужские» специальности. Рост числа вакансий начался в октябре, после объявления частичной мобилизации, и продолжается до сих пор.
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Тюмень

За месяц, с декабря по январь, число предложений о работе для электромонтажников выросло на 54%, для грузчиков — на 8%, сообщают аналитики сервиса «Зарплаты.ру». В три раза увеличилось число вакансий для операторов станков ЧПУ.

Помимо работников на «мужские» специальности, в регионе наблюдается дефицит специалистов контакт-центров (рост вакансий в три раза), работников торговли. Аналитики объясняют нехватку кадров низкой заработной платой — размер медианной зарплаты составляет 35 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области озвучили самые высокооплачиваемые профессии. В список вошли врачи-стоматологи, альпинисты, геодезисты, электрогазосварщики и машинисты.

В Тюменской области не хватает охранников, водителей и поваров
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вакансии#Рабочие вакансии#Работа#Исследования#Тюмень#Тюменская область
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