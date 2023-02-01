Суд вынес приговор тюменцу за кредит, оформленный почти на 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 16:16
Published Сегодня, 16:16
Modified Сегодня, 16:36
Updated Сегодня, 16:36
Забрав необходимую сумму, мошенник сменил номер телефона и сбежал в другой город. Однако его там нашли.
Выяснилось, что на самом деле на момент подачи заявки и анкеты в банк мужчина нигде не работал и большую часть полученных средств от финансовой организации потратил на личные нужды.
По решению суда, виновник должен будет отработать 300 часов. Материальный ущерб, причинённый банку, с него полностью взыскали.
Ранее «Наш город» писал, что создателя потребительского кооператива «МедФарм» и его сообщника будут судить в Екатеринбурге за мошенничество.