Суд вынес приговор тюменцу за кредит, оформленный почти на 500 тысяч рублей

Безработный гражданин Тюмени взял кредит у банка на 460 рублей и сбежал

34-летний горожанин взял в одном из тюменских банков потребительский кредит в декабре позапрошлого года, указав в заявке, что имеет официальный доход в размере 100 тысяч рублей, после чего получил 460 тысяч рублей, сообщают в областной прокуратуре.

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