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Posted Сегодня, 16:16

Published Сегодня, 16:16

Modified Сегодня, 16:36

Updated Сегодня, 16:36

Суд вынес приговор тюменцу за кредит, оформленный почти на 500 тысяч рублей

1 февраля 2023, 16:16
Фото: 1MI

Безработный гражданин Тюмени взял кредит у банка на 460 рублей и сбежал

34-летний горожанин взял в одном из тюменских банков потребительский кредит в декабре позапрошлого года, указав в заявке, что имеет официальный доход в размере 100 тысяч рублей, после чего получил 460 тысяч рублей, сообщают в областной прокуратуре.
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Суд

Забрав необходимую сумму, мошенник сменил номер телефона и сбежал в другой город. Однако его там нашли.

Выяснилось, что на самом деле на момент подачи заявки и анкеты в банк мужчина нигде не работал и большую часть полученных средств от финансовой организации потратил на личные нужды.

По решению суда, виновник должен будет отработать 300 часов. Материальный ущерб, причинённый банку, с него полностью взыскали.

Ранее «Наш город» писал, что создателя потребительского кооператива «МедФарм» и его сообщника будут судить в Екатеринбурге за мошенничество.

 

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#Правонарушения#Общество#Елена Чебоксарова#Суд#Мошенничество#Аферисты#Наказание#Приговор#Кредитование#Потребительские кредиты
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