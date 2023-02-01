Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Дело № 1-193/2023 будет вести судья Тарасевич Людмила Николаевна, сообщается на сайте Орджоникидзевского райсуда города Екатеринбурга.
Предполагается, что злоумышленники создали филиалы кооператива «МедФарм» в 15 регионах РФ.
В ноябре «Наш город» сообщал, что за мошенничество по предварительному сговору на 15 млн рублей Ерофееву назначили наказание в виде 4 лет колонии. Один из подельников получил 3,5 года.