Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге

Создателя кооператива «МедФарм» в Тюмени будут судить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить Ерофеева Романа Александровича. В ноябре он и его сообщники были осуждены в Тюмени за мошенничество на 15 млн рублей. 32-летний мужчина является основателем потребительского кооператива «МедФарм».