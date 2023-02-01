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Posted Сегодня, 11:58

Published Сегодня, 11:58

Modified Сегодня, 12:02

Updated Сегодня, 12:02

Злоумышленников, ограбивших тюменцев на 15 млн рублей, будут судить в Екатеринбурге

1 февраля 2023, 11:58
Фото: 1MI

Создателя кооператива «МедФарм» в Тюмени будут судить в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будут судить Ерофеева Романа Александровича. В ноябре он и его сообщники были осуждены в Тюмени за мошенничество на 15 млн рублей. 32-летний мужчина является основателем потребительского кооператива «МедФарм».

Дело № 1-193/2023 будет вести судья Тарасевич Людмила Николаевна, сообщается на сайте Орджоникидзевского райсуда города Екатеринбурга.

Предполагается, что злоумышленники создали филиалы кооператива «МедФарм» в 15 регионах РФ.

В ноябре «Наш город» сообщал, что за мошенничество по предварительному сговору на 15 млн рублей Ерофееву назначили наказание в виде 4 лет колонии. Один из подельников получил 3,5 года.

Кража 15 миллионов
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#Общество#Новости тюмени#Жалобы#Деньги#Экономика#Дела судебные#Александр Мязин
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