Латвия не планирует участвовать в Олимпиаде в Париже, если туда допустят Россию

Напомним, что недавно в МОК решительно пересмотрели риторику в отношении России и заговорили о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм в нейтральном статусе и с соблюдением строгих условий, которые пока не были озвучены в четкой форме. Уже после этого в Польше заявили о возможном бойкоте страной Олимпиады в таком случае. Более того, поляки планируют создать коалицию с Британией с целью противостояния МОК. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на местные СМИ.