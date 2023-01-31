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Posted Сегодня, 16:49

Published Сегодня, 16:49

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Латвия не планирует участвовать в Олимпиаде в Париже, если туда допустят Россию

Сегодня, 16:49
Председатель Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс, отвечая на вопрос об участии России в ОИ, признался, что прибалтийская республика бойкотировала бы соревнования, если бы они проходили прямо сейчас, а не летом 2024 года.

Напомним, что недавно в МОК решительно пересмотрели риторику в отношении России и заговорили о допуске российских и белорусских спортсменов к Играм в нейтральном статусе и с соблюдением строгих условий, которые пока не были озвучены в четкой форме. Уже после этого в Польше заявили о возможном бойкоте страной Олимпиады в таком случае. Более того, поляки планируют создать коалицию с Британией с целью противостояния МОК. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на местные СМИ.

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