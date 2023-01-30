В Тюмени задержали мужчину за кражу у пенсионерки

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Из квартиры пенсионерки пропал мобильный телефон, который стоит 20 000 рублей. Об этом информирует «КП»-Тюмень».
По словам пострадавшей, она вышла из квартиры, чтобы померить у соседки давление. Вернувшись в свое жилище женщина не нашла гаджет.
Сотрудники полиции после опроса возможных свидетелей и осмотра места происшествия оперативно задержали подозреваемого 1981 года рождения. Мужчина признался в краже. Он увидел, что квартира пенсионерки не заперта. Гражданин вошел и забрал мобильник.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Ведется следствие.