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Posted Сегодня, 13:08

Published Сегодня, 13:08

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

В Тюмени задержали мужчину за кражу у пенсионерки

Сегодня, 13:08
В административном центре Тюменской области обокрали пожилую женщину.

Из квартиры пенсионерки пропал мобильный телефон, который стоит 20 000 рублей. Об этом информирует «КП»-Тюмень».

По словам пострадавшей, она вышла из квартиры, чтобы померить у соседки давление. Вернувшись в свое жилище женщина не нашла гаджет.

Сотрудники полиции после опроса возможных свидетелей и осмотра места происшествия оперативно задержали подозреваемого 1981 года рождения. Мужчина признался в краже. Он увидел, что квартира пенсионерки не заперта. Гражданин вошел и забрал мобильник.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража». Ведется следствие.

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