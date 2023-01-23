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Posted Сегодня, 16:52

Published Сегодня, 16:52

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Нападающий «Локомотива» Изидор может стать игроком клуба Бундеслиги

Сегодня, 16:52
Фото: pxhere.com
Немецкая команда заинтересован в приобретении футболиста.

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в немецком «Шальке-04», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ. 

По информации источника, стороны смогли согласовать большую часть вопросов, поскольку «Шальке» ищет еще одного игрока атаки, а француз намерен покинуть российский клуб.

За «Локомотив» Изидор играет с января 2022 года, сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 5 млн евро.

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