Нападающий «Локомотива» Изидор может стать игроком клуба Бундеслиги

Posted Сегодня, 16:52
Published Сегодня, 16:52
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в немецком «Шальке-04», сообщает «Советский спорт» со ссылкой на немецкие СМИ.
По информации источника, стороны смогли согласовать большую часть вопросов, поскольку «Шальке» ищет еще одного игрока атаки, а француз намерен покинуть российский клуб.
За «Локомотив» Изидор играет с января 2022 года, сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость в 5 млн евро.