Оглушительный гул разбудил тюменцев посреди ночи

По предварительным данным, гул исходил от ТЭЦ-2. Периодически на подстанции стравливают лишний воздух или сбрасывают давление. Многие горожане, живущие рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже привыкли к такому гулу и даже не обращают на него внимания.