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Posted Сегодня, 03:38

Published Сегодня, 03:38

Modified Сегодня, 03:40

Updated Сегодня, 03:40

Оглушительный гул разбудил тюменцев посреди ночи

Сегодня, 03:38
Фото: 1MI

Тюменцев испугал гул с ТЭЦ

Жителей Тюмени испугал сегодня ночью громкий гул. О странном уличном шуме сообщили жители Восточного округа.
Сюжет
Тюмень
«Как думаете, что это за гул такой в Восточном? Минут пять гудел, а потом резко стих. Если самолет, то уж слишком громкий», — отметили тюменцы.

По предварительным данным, гул исходил от ТЭЦ-2. Периодически на подстанции стравливают лишний воздух или сбрасывают давление. Многие горожане, живущие рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже привыкли к такому гулу и даже не обращают на него внимания.

«Живем рядом — почти напротив. Привыкли, вообще даже внимания не обращаем, кошка только постоянно в панике ищет место, где спрятаться», — написала Кристина С.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вошла с список самых шумных городов России. По данным Роспотребнадзора, данную проблему создаёт транспорт. Также в первой десятке оказались Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург.

Тюмень стала одним из самых шумных городов в России
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Жалобы#Тюменская область
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