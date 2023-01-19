Оглушительный гул разбудил тюменцев посреди ночи

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
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Updated Сегодня, 03:40
«Как думаете, что это за гул такой в Восточном? Минут пять гудел, а потом резко стих. Если самолет, то уж слишком громкий», — отметили тюменцы.
По предварительным данным, гул исходил от ТЭЦ-2. Периодически на подстанции стравливают лишний воздух или сбрасывают давление. Многие горожане, живущие рядом с ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 уже привыкли к такому гулу и даже не обращают на него внимания.
«Живем рядом — почти напротив. Привыкли, вообще даже внимания не обращаем, кошка только постоянно в панике ищет место, где спрятаться», — написала Кристина С.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмень вошла с список самых шумных городов России. По данным Роспотребнадзора, данную проблему создаёт транспорт. Также в первой десятке оказались Санкт-Петербург, Москва и Екатеринбург.