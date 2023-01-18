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Posted Сегодня, 07:13

Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

«Посмотрим, кто кого»: мать тобольского заключенного просит визита врачей в колонию

Сегодня, 07:13
Фото: 1MI

Мать экс-полицейского просит челябинских врачей помочь её заключенному сыну

В Тобольске несколько лет назад приговорили к 14-ти годам тюрьмы экс-полицейского за убийство бывшей жены. Мать Павла Осинцева уверена, что признания «выбивали» током еще в Тюмени, что подпортило его здоровье. Суды еще не кончились, но помощь медиков уже требуется.

«Посмотрим, кто кого»

После того, как мать Павла Осинцева, экс-полицейского, отбывающего наказание за убийство бывшей супруги, добилась свидания с сыном в колонии, она заметила ухудшения в состоянии здоровья мужчины. Женщина уверена, что это — последствие пыток, а также считает, что медики в тюрьме не обращают на это внимания.

«У Павла начались проблемы с сосудами, сильные боли в суставах. При обращении в медицинскую часть ИК-25 с просьбой о помощи, выдают противовоспалительные таблетки, и это все лечение. После свидания с сыном я встревожена его состоянием здоровья. Необходимо срочное наблюдение сосудистого хирурга, обследование и, возможно, даже оперативное вмешательство. С этими болями он живет уже 3 года», — рассказала «Нашему Городу» мать Павла Осинцева.

По мнению женщины, такие проблемы со здоровьем могли появиться, предположительно, после пыток еще в Тюмени. Она думает, что сосуды сыну просто «закипятили». Но несмотря на все трудности, Осинцев никаких документов с признаниями не подписывал.

Чтобы добиться обследования, тоболячка общалась с начальником МСЧ-74 в Челябинской области, но он лишь убеждал, что, судя по амбулаторной карте Павла, нет повода проводить медицинское обследование. Женщине пришлось использовать «тяжелую артиллерию».

В ходе разговора она упомянула, что отправила жалобу в Росздравнадзор о нежелании ГУФСИН проводить обследование, а также напомнила, почему у сына возникли проблемы со здоровьем. И это сработало, «шестеренки» начали шевелиться.

«Начальник МСЧ-74 понял, что я просто так не отступлю, и сказал, что 18 января отправит в ИК-25 медкомиссию. Но беспокоюсь, что они проведут формальное амбулаторное обследование, а я настаиваю на комплексном стационарном обследовании. Посмотрим, кто кого…» — уточнила собеседница. 
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«Одну жалобу принял, а вторую смял и выкинул»

Мать тоболяка долго пыталась добиться свидания с сыном. Для этого она была на личном приеме у челябинского генерала, потом у уполномоченного по правам человека. Только после этого в ИК выехала комиссия, и женщине разрешили увидеть сына. «Наш Город» рассказывал историю этой борьбы.

Добиваться пришлось и выезда челябинского прокурора в исправительную колонию, в которой содержится Осинцев. Он лично встретился с мужчиной и принял у него жалобы. Но не все так гладко.

«Павел Осинцев передал ему 2 жалобы. Одну прокурор принял, а вторую сразу после прочтения скомкал и выкинул в мусорное ведро. В принятом документе Павел указывал на то, что к нему в ИК-25 применяют физическое насилие. Прокурор ответил формально: „просмотр видеокамер не подтвердил правонарушения“.  Хотя нарушение, за которое его отправили в ШИЗО, доказать камерами не смогли», — высказалась тоболячка.

После свидания матери передали, что Осинцев обещал «вести себя хорошо». Женщина удивилась такой информации, назвав ситуацию «детским садом». Она уверена, что Павел будет «слушаться», ведь его 5 раз отправляли в ШИЗО.

Причина для отправления мужчины в ШИЗО — якобы он ругался матом на сотрудников колонии. Но продемонстрировать записи этого момента с видеокамер не смогли. Несмотря на отсутствие доказательств, экс-полицейского наказали.

«Сам начальник ИК-25 заявил ему: «таких, как ты, надо уничтожать», — повторила услышанное мать Осинцева.

Редакция «Нашего Города» направила официальный запрос в ГУФСИН по Челябинской области, чтобы выяснить, на каком основании мужчину с завидной регулярностью отправляют в ШИЗО, и собираются ли заниматься его здоровьем. Также запрос отправлен в прокуратуру с целью разобраться в истории с жалобами Осинцева. 

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В колонии без доказательств вины

Собеседница считает, что её сына содержат в «нечеловеческих условиях» — травят, отправляют в штрафной изолятор, хотя его вину еще не доказали.

Сам Павел Осинцев на судебных заседаниях указывал на то, что доказательства его виновности отсутствуют, а те доказательства, что стали основой обвинительного приговора, недопустимы.

«Осмотр трупа провели 3 октября 2019 года, сняли с него одежду. А на следующий день тело передали эксперту в одежде. Суд установил, что одежда с трупа была изъята не 3 октября, как в протоколе, а 4-го. Не установлено и время этого действия. Поэтому считаю, что протокол осмотра тела от 3 октября — недопустимое доказательство», — объяснил адвокат Осинцева.

К тому же, Челябинский кассационный суд апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам в отношении Павла Осинцева отменил и отправил его для устранения процессуальных нарушений, передал на новое апелляционное рассмотрение. Тюменский суд не исправил допущенных нарушений, поэтому судебные заседания еще продолжатся, и грядет новая волна разбирательств. 

«Я всю свою сознательную жизнь считала, что судьи — это боги, которым доверена судьба человека, и они не имеют права на ошибку. Но сейчас мне пришлось поменять свое мнение. На примере своего взрослого сына, который не совершал преступления, но на предположениях и догадках вынесли такой страшный приговор. Бумеранг зла всегда возвращается. И мы с сыном надеемся, что справедливость восторжествует», — объяснила свою позицию «Нашему Городу» мать Павла Осинцева.
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Опять ИК-25

К слову, нелестно об ИК-25 отзываются и жители Челябинска. Адвокат Алла Д. называет колонию «кормушкой» и «золотой жилой». Женщина комментировала и скандал, произошедший там в октябре 2022 года. Тогда в интернете появилась видеозапись, на которой проходит проверка наличия осуждённых в учреждении — вслух озвучиваются фамилии заключенных.

Адвокат не прошла мимо и материала «Нашего Города» о Павле Осинцеве:

«И снова ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Челябинской области в топе… Как мы и писали ранее. Я больше чем уверена, что действительно там сына этой бедной матери подвергают травле… Какой ужас творится в этом заведении», — высказалась Алла Д.
#Анна Доронина
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