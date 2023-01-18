«Посмотрим, кто кого»: мать тобольского заключенного просит визита врачей в колонию

После того, как мать Павла Осинцева, экс-полицейского, отбывающего наказание за убийство бывшей супруги, добилась свидания с сыном в колонии, она заметила ухудшения в состоянии здоровья мужчины. Женщина уверена, что это — последствие пыток, а также считает, что медики в тюрьме не обращают на это внимания.