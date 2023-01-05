Мать экс-полицейского из Тобольска не может добиться свидания с сыном

Свои доводы в кассационной жалобе огласил и адвокат Осинцева. Он уточнил, что при осмотре трупа потерпевшей с женщины одежду сняли, но на следующий день труп предоставили эксперту в одежде. Показания Осинцева в приговоре не раскрыты и не оценены. Также адвокат считает предположениями суждения суда о том, что осужденный вытолкнул супругу из окна, потому что суд не предоставил механизм выталкивания потерпевшей.