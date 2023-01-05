Мать экс-полицейского из Тобольска не может добиться свидания с сыном

Мать экс-полицейского, отбывающего наказание за убийство бывшей супруги, очень беспокоится, что не может добиться личной встречи с сыном. Даже когда свидание одобрили, увидеть заключенного женщина не смогла.
«После участия в программе Малахова „Прямой эфир“ моего сына Павла Осинцева приговорили к 14-ти годам строгого режима. 1 марта 2022 года кассационный суд Челябинска отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в Тюменский апелляционный суд для устранения процессуальных нарушений. В мае Тюменский апелляционный суд не выполнил указаний вышестоящего суда и не направил дело на рассмотрение, сославшись на то, что нарушения оказались неустранимыми», — рассказала «Нашему Городу» мать Осинцева.
Как заявила женщина, до 5 сентября она подала 3 кассационные жалобы на решение апелляционного суда. С 5 сентября по 14 декабря жалобы искусственно удерживали в Тобольском городском суде.
А с ноября Павел просто перестал выходить на связь. Это как раз совпало с периодом, когда кассационную жалобу направляли в Челябинский кассационный суд. Его мать выяснила, что мужчина находится в ШИЗО. Чтобы встретиться с сыном, тоболячка обратилась в общественную наблюдательную комиссию. Она добилась назначения свидания, но своего сына не увидела.
«Я обратилась за помощью к председателю ОНК по Челябинской области. Написала заявление на свидание с сыном. По согласованию с ОНК и с начальником ИК-25 было назначено краткосрочное свидание на 22 декабря. Я приехала в Златоуст из Тобольска, но начальник ИК-25 отказал мне в свидании с сыном даже на 5 минут», — вспоминает собеседница.
В кассационном определении челябинского суда указано, что Павел Осинцев свою вину в убийстве бывшей супруги не признает.
По данным из документов, экс-полицейский с 8 июля 2018 года по 30 апреля 2019 года систематически избивал свою жену, а 3 октября 2019 года убил её.
При разводе мужчина оставил бывшей супруге квартиру ради ребёнка. В день трагедии у женщины должна была состояться сделка по продаже этой квартиры, чтобы вернуть родственникам немалые долги. Жене нужно было взять согласие бывшего мужа на продажу доли ребёнка, но Осинцев его не дал.
Осинцев через жалобы пытался отменить приговор суда, ссылаясь на свою невиновность:
«Осуждение незаконно, так как нет доказательств виновности. Доказательства, положенные в основу обвинительного приговора, недопустимы. Заключения суда и медицинские экспертизы трупа противоречивы, а выводы судов о виновности основаны на предположениях», — считает сам Павел Осинцев.
Пытаясь оправдать себя, мужчина обратил внимание суда на то, что он сам вызвал скорую помощь потерпевшей через 2 минуты после её обнаружения, а также надел на неё свою куртку.
Свои доводы в кассационной жалобе огласил и адвокат Осинцева. Он уточнил, что при осмотре трупа потерпевшей с женщины одежду сняли, но на следующий день труп предоставили эксперту в одежде. Показания Осинцева в приговоре не раскрыты и не оценены. Также адвокат считает предположениями суждения суда о том, что осужденный вытолкнул супругу из окна, потому что суд не предоставил механизм выталкивания потерпевшей.
Мать бывшего полицейского обратилась в прокуратуру Челябинска с просьбой провести надзорную проверку. Женщина опасается, что сотрудники ИК-25, где находится Осинцев, могли организовать травлю.
«По поведению и действиям сотрудников исправительной колонии, у меня есть серьезные опасения, что на моего сына организована травля. Также меня беспокоит состояние здоровья сына. Есть подозрения, что состояние его здоровья не стабильное, и необходимо срочное медицинское обследование», — заявила мать Павла Осинцева.
В связи с этим женщина попросила внести акт срочного прокурорского реагирования. Проверить она просит и то, на каких основаниях её сын находится в ШИЗО, обоснованность наложения дисциплинарного взыскания. Также женщина попросила провести медицинское обследование сына и помещение его из колонии в СИЗО до следующего судебного заседания.
Прокуратура отреагировала на письмо женщины и сообщила, что копию её письма направили начальнику ГУФСИН Челябинской области для разрешения вопросов. Доводы о нарушении прав осужденного также обещали рассмотреть.