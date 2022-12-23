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Тюменские власти хотят узнать, что горожане думают про отремонтированные дороги

Сегодня, 07:28
Фото: 1MI

Жители Тюмени могут поделиться своим мнением о качестве дорог и улиц города в опросе

В городской администрации тюменцам предлагают откровенно высказаться по поводу качества наших дорог. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Жители города могут поучаствовать в опросе на портале «Я решаю!». При этом у каждого респондента есть возможность не просто выбрать один из вариантов ответа, но и написать свои пожелания и претензии относительно конкретных объектов, ремонт которых был успешно закончен. Также тюменцев попросили рассказать про дороги, которым в наступающем году местные власти должны уделить внимание в первую очередь.

Напомним, что Тюменская область вошла в ТОП лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. За год дорожные службы завершили ремонт 9 объектов, общая протяженность которых составила 8,6 км. Среди них в списке также находятся дороги, ведущие к образовательным и медицинским учреждениям.

Власти отметили высокое качество и безопасность дорог в Тюмени
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#Елена Чебоксарова#Главы администрации#Качество дорог#Качество строительства#Общественное мнение#Предложение#Социальные объекты
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