Тюменские власти хотят узнать, что горожане думают про отремонтированные дороги

Жители города могут поучаствовать в опросе на портале «Я решаю!». При этом у каждого респондента есть возможность не просто выбрать один из вариантов ответа, но и написать свои пожелания и претензии относительно конкретных объектов, ремонт которых был успешно закончен. Также тюменцев попросили рассказать про дороги, которым в наступающем году местные власти должны уделить внимание в первую очередь.
Напомним, что Тюменская область вошла в ТОП лидеров по реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. За год дорожные службы завершили ремонт 9 объектов, общая протяженность которых составила 8,6 км. Среди них в списке также находятся дороги, ведущие к образовательным и медицинским учреждениям.