Тюменские власти хотят узнать, что горожане думают про отремонтированные дороги

Жители города могут поучаствовать в опросе на портале «Я решаю!». При этом у каждого респондента есть возможность не просто выбрать один из вариантов ответа, но и написать свои пожелания и претензии относительно конкретных объектов, ремонт которых был успешно закончен. Также тюменцев попросили рассказать про дороги, которым в наступающем году местные власти должны уделить внимание в первую очередь.