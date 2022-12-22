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Власти отметили высокое качество и безопасность дорог в Тюмени

Сегодня, 09:07
Фото: 1MI

Тюменская область сохраняет первенство в реализации нацпроекта

Власти наградили проектную команду нашего региона за полное выполнение плана нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщает информационный центр областного правительства.

А. Моор написал в своих соцсетях, что в копилку наших наград отправился диплом от  Сергея Кириенко и Марата Хуснуллина.

По словам губернатора, за 2022 год наши службы отремонтировали свыше 85 км региональных дорог. В Тюмени привели в порядок новые дорожные участки на Луначарского и Олимпийской, путепроводы на Объездной. В Тюменском районе отремонтировали 108 улиц.

Также губернатор отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом. В планах на 2023 год у него продолжать наращивать объёмы ремонта дорог.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы недовольны состоянием дорог в районе Старотобольского тракта и обращались по этому вопросу к местным властям.

 

Тюменцы опасаются ездить по дорогам в районе Старотобольского тракта
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#Елена Чебоксарова#Дорожные работы#Дорожные службы#Награды#Государственные награды#Диплом
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