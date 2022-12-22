Власти отметили высокое качество и безопасность дорог в Тюмени

А. Моор написал в своих соцсетях, что в копилку наших наград отправился диплом от Сергея Кириенко и Марата Хуснуллина.
По словам губернатора, за 2022 год наши службы отремонтировали свыше 85 км региональных дорог. В Тюмени привели в порядок новые дорожные участки на Луначарского и Олимпийской, путепроводы на Объездной. В Тюменском районе отремонтировали 108 улиц.
Также губернатор отметил, что не намерен останавливаться на достигнутом. В планах на 2023 год у него продолжать наращивать объёмы ремонта дорог.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы недовольны состоянием дорог в районе Старотобольского тракта и обращались по этому вопросу к местным властям.