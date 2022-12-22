Власти отметили высокое качество и безопасность дорог в Тюмени

По словам губернатора, за 2022 год наши службы отремонтировали свыше 85 км региональных дорог. В Тюмени привели в порядок новые дорожные участки на Луначарского и Олимпийской, путепроводы на Объездной. В Тюменском районе отремонтировали 108 улиц.