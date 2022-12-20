Тюменец незаконно оформил на себя участки в «Плеханово»

Сейчас мужчина 37 лет обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года он, действуя от имени, не знающего о готовящемся преступлении, брата, спланировал и искусственно создал предусмотренные земельным законодательством исключительные условия продажи земельных участков без проведения торгов по кадастровой стоимости, как собственнику сооружений, расположенных на таких земельных участках.