Тюменец незаконно оформил на себя участки в «Плеханово»

Сейчас мужчина 37 лет обвиняется по части 4 статьи 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, в период с июля 2020 года по март 2021 года он, действуя от имени, не знающего о готовящемся преступлении, брата, спланировал и искусственно создал предусмотренные земельным законодательством исключительные условия продажи земельных участков без проведения торгов по кадастровой стоимости, как собственнику сооружений, расположенных на таких земельных участках.
Так мужчина стал собственником двух земельных участков в микрорайоне «Плеханово» без проведения соответствующего аукциона. Это деяние, по версии сотрудников прокуратуры, причинило Российской Федерации ущерб свыше 21 млн рублей.
Уголовное дело уже направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. А земельные участки уже возвращены в собственность Российской Федерации с возмещением суммы, уплаченной за них обвиняемым.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, что Тобольская межрайонная прокуратура организовала проверку по факту происшествия, произошедшего на переправе Иртыш — Тобольск — Бекерево. Здесь накануне под лед провалился грузовик MAN.