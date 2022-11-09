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В Тюмени мать и ее двоих детей незаконно лишили жилья

9 ноября 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени восстановили права матери двоих детей на жилье

Прокуратура нашего города провела проверку по обращению тюменки. Женщина рассказала, что была лишена жилья. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

После проверки выяснилось, что женщина и ее двое сыновей с 2009 года состояли на учете, как малоимущая семья. Им предназначалось жилье по договору социального найма.

В 2020 году их незаконно сняли с учета о предоставлении жилья. Рассмотрением документов занимались сотрудники департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени.

Прокуратура помогла семье, оставшейся без дома и обратилась в суд, чтобы их восстановились на учете.ю

«Суд рассмотрел, после чего удовлетворил требования прокуратуры», — сообщается в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация была решена, а само судебное решение — исполнено.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитал. Злоумышленники предлагали женщинам заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области.

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