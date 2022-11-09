В Тюмени мать и ее двоих детей незаконно лишили жилья

После проверки выяснилось, что женщина и ее двое сыновей с 2009 года состояли на учете, как малоимущая семья. Им предназначалось жилье по договору социального найма.
В 2020 году их незаконно сняли с учета о предоставлении жилья. Рассмотрением документов занимались сотрудники департамента имущественных отношений Администрации города Тюмени.
Прокуратура помогла семье, оставшейся без дома и обратилась в суд, чтобы их восстановились на учете.ю
«Суд рассмотрел, после чего удовлетворил требования прокуратуры», — сообщается в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация была решена, а само судебное решение — исполнено.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени судят мошенников, укравших 25 миллионов рублей из материнского капитал. Злоумышленники предлагали женщинам заключать фиктивные договоры займа на приобретение жилья в деревнях Курганской области.