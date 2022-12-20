Эксперты обсудили, как бороться с фейками, на площадке МИА "Россия сегодня"

Как рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак, порядка 60% россиян минимум раз в неделю видят фейки. Это постановочные или архивные снимки и видеоконтент, поддельные документы, специально искаженные новости. Табак отметил, что фейки приобретают все большую правдоподобность, из-за этого теряется доверие граждан к каналам коммуникации. В таких условиях возникает необходимость их устранения. В 2022 году «Диалог» создал фактчекинговую платформу «Лапша Медиа». Здесь объективную оценку фейкам дают ведущие СМИ и вузы.