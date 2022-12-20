Эксперты обсудили, как бороться с фейками, на площадке МИА "Россия сегодня"

Согласно статистическим данным, в сравнении с 2021 годом объем недостоверной информации в интернете в 2022 году вырос в 6 раз. В этом году наша страна испытала наиболее масштабную информационную атаку в истории. Об этом сообщили newsnn.
Как рассказал гендиректор АНО «Диалог Регионы» и АНО «Диалог» Владимир Табак, порядка 60% россиян минимум раз в неделю видят фейки. Это постановочные или архивные снимки и видеоконтент, поддельные документы, специально искаженные новости. Табак отметил, что фейки приобретают все большую правдоподобность, из-за этого теряется доверие граждан к каналам коммуникации. В таких условиях возникает необходимость их устранения. В 2022 году «Диалог» создал фактчекинговую платформу «Лапша Медиа». Здесь объективную оценку фейкам дают ведущие СМИ и вузы.
О методах налаживания информационной стабильности в регионе рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Каждый день он выходит в прямой эфир в социальных сетях и отвечает на 10 вопросов жителей. По мнению губернатора, основополагающий вектор работы в неспокойной обстановке — непосредственная коммуникация с гражданами.
Начальник Управления президента Российской Федерации по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева считает, что россияне стали распознавать обман в сети и осторожно относиться к фейковой информации.
Директор Департамента развития массовых коммуникаций и международного сотрудничества Минцифры России Екатерина Ларина заявила о важности включения разнообразных площадок и участников в отработку фейков.
Старший директор по коммуникациям НИУ ВШЭ Андрей Лавров подчеркнул, что университет ответственен перед обществом за предоставление информации. Для молодого поколения, как для значимой аудитории, стоит использовать форматы, активно вовлекающие молодежь в работу по определению фейков. Такими форматами стали блогерские шоу, геймифицированные приложения и образовательный контент в соцсетях.