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Posted Сегодня, 10:22

Published Сегодня, 10:22

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции

Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции

26 июня 2024, 10:22
Фото: 1MI
В этом году большинство курортов России столкнулись с серьезными проблемами, даже от них не зависящими. По Крыму бьют ракеты с Украины, в Краснодарском крае зафиксировали острую инфекцию, а Дагестан до сих пор не отошел от теракта. Отсюда у россиян и появляется вопрос. Куда поехать?
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Отдых

Сейчас многие жители страны вновь начали смотреть на самые типичные страны для посещения. Египет и Турцию, однако многих останавливают цены на проживание и услуги. Однако, выход и из этой ситуации есть.

Лайфхак по дешевому отдыху в Турции и Египте публикует портал «Новые Известия». Но чтобы отдых получился дешевым — остаться в чужой стране придется минимум на месяц.

Забыть про отели

При этом сейчас дешевых туров в Египет не осталось. Цены даже в отели в 3 звезды без питания обходятся в 110 тысяч рублей. При этом само качество всех отелей Египта крайне сомнительное. Пятизвездочный сейчас — это, по сути, обычная гостиница.

При этом сэкономить можно, если эти отели игнорировать и полететь, например, заранее арендовав квартиру. Это выйдет дешевле, хоть и без услуг все включено. Зато вместо этого можно будет попробовать рестораны.

Однако нужно учитывать, что без туров цены на билеты в Египет дорогие. Минимум 50 тысяч рублей. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше оставаться на длительный срок — минимум, на месяц.

Фото: travelata.com
Средние цены на отели примерно одинаковые независимо от того, какой там сервисСредние цены на отели примерно одинаковые независимо от того, какой там сервис
Средние цены на отели примерно одинаковые независимо от того, какой там сервис
Фото: aviasales.ru
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Как выбирать жилье?

Самый простой вариант снять квартиру Хургаде или Шарме — зайти на Авито и посмотреть объявления. Цены за месяц проживания начинаются от 20 тыс. рублей. Чаще встречаются за 40 тыс. рублей. Это дешевле, чем в Москве! Только ещё и море есть. Но результат может разочаровать. В реальности дом может оказаться не таким симпатичным, как на фото. Ремонт может быть старым, вся сантехника изношена, подступы к дому завалены мусором, WiFi нет, выйти погулять с ребёнком некуда.

Еще вариант — специальные чаты в Телеграме. Там риэлторы выставляют свои предложения, а те, кто ездят в Египет или Турцию, останавливаясь в квартирах, смогут подсказать о том, как проще подобрать жилье.

Третий способ — поискать так называемый компаунд. Жилые комплексы в 3-4 дома. Их качество тоже может розниться, однако там хотя бы не будут выбрасывать мусор на улицу.

Фото: Авито

Но опытные туристы делают проще. Они бронируют отель на пару дней, находят консьержа или охранника у таких жилых комплексов, напрямую спрашивая, можно ли здесь арендовать квартиру. Тогда вас сведут со знающим человеком и позволят заплатить за аренду без переплат.

Если поискать квартиру на турецких сайтах заранее — можно найти вполне приемлемый вариантЕсли поискать квартиру на турецких сайтах заранее — можно найти вполне приемлемый вариант
Если поискать квартиру на турецких сайтах заранее — можно найти вполне приемлемый вариант
Фото: sahibinden.com

А как найти в Турции?

Здесь схема примерно та же, что и в Египте.

можно выбрать жильё заранее по объявлению, но тогда придётся сразу вносить залог и мириться с тем, что достанется. А достаться может что угодно. Елена Рассыхаева, которая переехала в Турцию в 2020 году, отмечает, что дома делятся на два типа: турецкие и для иностранцев.

— Обычно квартиры в тех и других отличаются от российских огромными балконами — часто они размером с целую комнату. Квартиры тоже обычно большие и просторные. Но если дом турецкий, ремонт может быть стареньким, а интерьер — с коврами и множеством диванов и кресел, потому что местные часто приглашают гостей.

Как советуют те, кто в Турцию перебрался на постоянную основу, лучше жилье смотреть и выбирать на турецких сайтах, уже находясь в стране, чтобы увидеть все лично. Выбор при этом довольно одинаковый. Либо типичные турецкие маленькие квартиры, либо жилье для иностранцев. Платить же можно будет в лирах — из-за гиперифляции это выгодно, поскольку за квартиру просят 40 тысяч рублей — в переводе на лиры это около 15 тысяч местной валюты.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Отдых#Турция#Египет#Отпуск
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