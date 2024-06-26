Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции

Самый простой вариант снять квартиру Хургаде или Шарме — зайти на Авито и посмотреть объявления. Цены за месяц проживания начинаются от 20 тыс. рублей. Чаще встречаются за 40 тыс. рублей. Это дешевле, чем в Москве! Только ещё и море есть. Но результат может разочаровать. В реальности дом может оказаться не таким симпатичным, как на фото. Ремонт может быть старым, вся сантехника изношена, подступы к дому завалены мусором, WiFi нет, выйти погулять с ребёнком некуда.