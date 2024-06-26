Тюменцам рассказали, как дешево отдохнуть в Египте и Турции

Posted Сегодня, 10:22
Published Сегодня, 10:22
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сейчас многие жители страны вновь начали смотреть на самые типичные страны для посещения. Египет и Турцию, однако многих останавливают цены на проживание и услуги. Однако, выход и из этой ситуации есть.
Лайфхак по дешевому отдыху в Турции и Египте публикует портал «Новые Известия». Но чтобы отдых получился дешевым — остаться в чужой стране придется минимум на месяц.
При этом сейчас дешевых туров в Египет не осталось. Цены даже в отели в 3 звезды без питания обходятся в 110 тысяч рублей. При этом само качество всех отелей Египта крайне сомнительное. Пятизвездочный сейчас — это, по сути, обычная гостиница.
При этом сэкономить можно, если эти отели игнорировать и полететь, например, заранее арендовав квартиру. Это выйдет дешевле, хоть и без услуг все включено. Зато вместо этого можно будет попробовать рестораны.
Однако нужно учитывать, что без туров цены на билеты в Египет дорогие. Минимум 50 тысяч рублей. Поэтому, чтобы сэкономить, лучше оставаться на длительный срок — минимум, на месяц.
Самый простой вариант снять квартиру Хургаде или Шарме — зайти на Авито и посмотреть объявления. Цены за месяц проживания начинаются от 20 тыс. рублей. Чаще встречаются за 40 тыс. рублей. Это дешевле, чем в Москве! Только ещё и море есть. Но результат может разочаровать. В реальности дом может оказаться не таким симпатичным, как на фото. Ремонт может быть старым, вся сантехника изношена, подступы к дому завалены мусором, WiFi нет, выйти погулять с ребёнком некуда.
Еще вариант — специальные чаты в Телеграме. Там риэлторы выставляют свои предложения, а те, кто ездят в Египет или Турцию, останавливаясь в квартирах, смогут подсказать о том, как проще подобрать жилье.
Третий способ — поискать так называемый компаунд. Жилые комплексы в 3-4 дома. Их качество тоже может розниться, однако там хотя бы не будут выбрасывать мусор на улицу.
Но опытные туристы делают проще. Они бронируют отель на пару дней, находят консьержа или охранника у таких жилых комплексов, напрямую спрашивая, можно ли здесь арендовать квартиру. Тогда вас сведут со знающим человеком и позволят заплатить за аренду без переплат.
Здесь схема примерно та же, что и в Египте.
можно выбрать жильё заранее по объявлению, но тогда придётся сразу вносить залог и мириться с тем, что достанется. А достаться может что угодно. Елена Рассыхаева, которая переехала в Турцию в 2020 году, отмечает, что дома делятся на два типа: турецкие и для иностранцев.
— Обычно квартиры в тех и других отличаются от российских огромными балконами — часто они размером с целую комнату. Квартиры тоже обычно большие и просторные. Но если дом турецкий, ремонт может быть стареньким, а интерьер — с коврами и множеством диванов и кресел, потому что местные часто приглашают гостей.
Как советуют те, кто в Турцию перебрался на постоянную основу, лучше жилье смотреть и выбирать на турецких сайтах, уже находясь в стране, чтобы увидеть все лично. Выбор при этом довольно одинаковый. Либо типичные турецкие маленькие квартиры, либо жилье для иностранцев. Платить же можно будет в лирах — из-за гиперифляции это выгодно, поскольку за квартиру просят 40 тысяч рублей — в переводе на лиры это около 15 тысяч местной валюты.