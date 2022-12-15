nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени по-варварски вырубили деревья

Сегодня, 03:38
Фото: тг-канал "Наш Город"

В Тюмени варварским способом срубили деревья

В Тюмени вновь вырубают деревья. На варварскую обрезку зеленых насаждений у детского сада № 178, улицах Ставропольская, 1б, и Самарцева, 34а, пожаловались местные жители.
Сюжет
Тюмень
«На территории детского сада в настоящее время ведут капительный ремонт. И хотя деревья работам не мешают, строители просто взяли большую часть срубили. На Ставропольской и Самарцева сделали „фирменную“ обрезку веток. У нас у администрации ненависть к деревьям, что ли?! Взамен ничего не сажают, экопарки новые не создают! Лишь бы весь город в асфальт закатать да многоэтажками застроить», — возмутились горожане в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом подписчики группы отметили, что, вероятнее всего, была проведена вырубка и обрезка больных растений. «Наш Город» направил запрос в администрацию города. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщали о том, что неизвестные спилили несколько берез на улице Ершова, 9. Как выяснилось, деревья были спилены в рамках муниципального контракта в соответствии с порубочным билетом из-за того, что находились в неудовлетворительном состоянии.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Вырубка деревьев#Жалобы#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
Вчера, 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
Вчера, 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
Вчера, 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
Вчера, 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
Вчера, 08:09