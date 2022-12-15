В Тюмени по-варварски вырубили деревья

Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщали о том, что неизвестные спилили несколько берез на улице Ершова, 9. Как выяснилось, деревья были спилены в рамках муниципального контракта в соответствии с порубочным билетом из-за того, что находились в неудовлетворительном состоянии.