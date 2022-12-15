В Тюмени по-варварски вырубили деревья

«На территории детского сада в настоящее время ведут капительный ремонт. И хотя деревья работам не мешают, строители просто взяли большую часть срубили. На Ставропольской и Самарцева сделали „фирменную“ обрезку веток. У нас у администрации ненависть к деревьям, что ли?! Взамен ничего не сажают, экопарки новые не создают! Лишь бы весь город в асфальт закатать да многоэтажками застроить», — возмутились горожане в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом подписчики группы отметили, что, вероятнее всего, была проведена вырубка и обрезка больных растений. «Наш Город» направил запрос в администрацию города. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменцы сообщали о том, что неизвестные спилили несколько берез на улице Ершова, 9. Как выяснилось, деревья были спилены в рамках муниципального контракта в соответствии с порубочным билетом из-за того, что находились в неудовлетворительном состоянии.