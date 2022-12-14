«СибурТюменьГаз» оказалась неисполнительным подрядчиком

29 декабря будет рассматриваться дело московской компании «ВЕСТИНТЕРТРАНС», которая подала иск уже к ПАО «СИБУР Холдинг», являющемуся учредителем предприятия в Тобольске «ЗапСибНефтехим». Москвичи требуют около 2 млн рублей в счет долга по договору, заключенному еще в 2019 году.