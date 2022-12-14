«СибурТюменьГаз» оказалась неисполнительным подрядчиком

В виде третьего лица к делу будет привлечена ООО «НГСК», в лице конкурсного управляющего Михаила Брычкова. Истец остался недоволен качеством выполнения подрядных работ АО «СибурТюменьГаз». За неисполнение своих обязательств, продиктованных контрактом, компания обязана будет выплатить заказчику более 12,8 млн рублей.
Но это далеко не единственная проблема организации. Также на «СибурТюменьГаз» иск подала прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа. Истец просит признать отсутствующим право собственности на защитное сооружение гражданской обороны, располагающееся на Вынгапуровском месторождении.
Теперь компании придется до 16 декабря собрать обоснованный документально подтвержденный отзыв на исковое заявление в порядке, предусмотренном статьей 131 АПК РФ, документы в обоснование возражений, доказательства направления копии отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и третьему лицу.
29 декабря будет рассматриваться дело московской компании «ВЕСТИНТЕРТРАНС», которая подала иск уже к ПАО «СИБУР Холдинг», являющемуся учредителем предприятия в Тобольске «ЗапСибНефтехим». Москвичи требуют около 2 млн рублей в счет долга по договору, заключенному еще в 2019 году.
Неизвестно, справится ли предприятие с иском, ведь «ЗапСибНефтехим», по итогам 2020 года имело убыток 28,7 млрд рублей, а в 2021 году прибыль составила всего 7,3 млрд рублей.