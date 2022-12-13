Тюменские дороги сковали 9-балльные пробки

Также в пробке стоит участок Мельникайте – от ТРЦ «Кристалл» до Рижской и от 50 лет Октября до Дамбовской, Пермякова – от Геологоразведчиков до Харьковской. Затор зафиксирован на улицах 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Харьковской, участке Республики – от Пермякова до Мельникайте. Также движение затруднено на улицах Трактовой, Мориса Тореза, Челюскинцев, 2-й Луговой, Профсюзной, Дружбы.