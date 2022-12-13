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Тюменские дороги сковали 9-балльные пробки

Сегодня, 03:54
Фото: 2 ГИС

На тюменских дорогах 9-балльные пробки

В девятибалльные пробки попали сегодня утром тюменцы, спешащие на работу. В областной столице к этому часу произошло восемь дорожно-транспортных происшествий – на улицах Федюнинского, Республики, Мельникайте, Холодильной и других.
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Тюмень

По данным сервиса 2 ГИС, километровая пробка растянулась на улице Закалужской – от Червишевского до Москоговского тракта. Затруднено движение на Окружной дороге, Червишевском тракте – от Пархоменко до Трактовой, Федюнинского – от Пермякова до Червишевского тракта.

Также в пробке стоит участок Мельникайте – от ТРЦ «Кристалл» до Рижской и от 50 лет Октября до Дамбовской, Пермякова – от Геологоразведчиков до Харьковской. Затор зафиксирован на улицах 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Харьковской, участке Республики – от Пермякова до Мельникайте. Также движение затруднено на улицах Трактовой, Мориса Тореза, Челюскинцев, 2-й Луговой, Профсюзной, Дружбы. 

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром также наблюдались девятибалльные пробки. Причиной заторов на дорогах стал снегопад.

 

Из-за снега город сковали пробки в 9 баллов
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Общество#Дорожные пробки#Дороги
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