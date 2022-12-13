Тюменские дороги сковали 9-балльные пробки

По данным сервиса 2 ГИС, километровая пробка растянулась на улице Закалужской – от Червишевского до Москоговского тракта. Затруднено движение на Окружной дороге, Червишевском тракте – от Пархоменко до Трактовой, Федюнинского – от Пермякова до Червишевского тракта.
Также в пробке стоит участок Мельникайте – от ТРЦ «Кристалл» до Рижской и от 50 лет Октября до Дамбовской, Пермякова – от Геологоразведчиков до Харьковской. Затор зафиксирован на улицах 50 лет ВЛКСМ, 50 лет Октября, Харьковской, участке Республики – от Пермякова до Мельникайте. Также движение затруднено на улицах Трактовой, Мориса Тореза, Челюскинцев, 2-й Луговой, Профсюзной, Дружбы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне утром также наблюдались девятибалльные пробки. Причиной заторов на дорогах стал снегопад.