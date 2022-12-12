Как сменить профессию быстро: советы эксперта для жителей Тюмени

Наши современники всё чаще решаются на перемены в профессиональной жизни, независимо от возраста, социального статуса и уровня дохода. Как и любой важный шаг, такие изменения нужно тщательно обдумать. Для начала необходимо проанализировать, какие знания и навыки для нового дела у вас уже имеются, а чему предстоит научиться. Это позволит просчитать затраты времени и средств, в том числе размер финансовой подушки безопасности на переходный период.