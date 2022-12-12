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Как сменить профессию быстро: советы эксперта для жителей Тюмени

Сегодня, 07:38
Фото: 1MI
Если вы хотите сменить профессию, но на несколько лет студенчества нет ни времени, ни желания, можно выбрать краткосрочные курсы или обучение прямо на рабочем месте. Какие возможности для этого есть у тюменцев и на что нужно обратить внимание, рассказывают эксперты платформы Авито Работа.
Сюжет
Тюмень

Оценить свои навыки и знания

Наши современники всё чаще решаются на перемены в профессиональной жизни, независимо от возраста, социального статуса и уровня дохода. Как и любой важный шаг, такие изменения нужно тщательно обдумать. Для начала необходимо проанализировать, какие знания и навыки для нового дела у вас уже имеются, а чему предстоит научиться. Это позволит просчитать затраты времени и средств, в том числе размер финансовой подушки безопасности на переходный период.

Региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина рассказывает, что обучение новой специальности не обязательно требует вложений: «В частности, получить новую профессию бесплатно, за счёт государства, можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Участвовать в нём могут мамы с маленькими детьми, люди возраста 50+, безработные, молодёжь без диплома до 35 лет и другие категории граждан. Им предлагают обучение или переобучение по разным направлениям, в Тюменской области их более 400».

Проанализировать рынок труда

Детальное изучение регионального рынка труда поможет выяснить востребованность выбранной специальности, спрогнозировать будущий уровень дохода, оценить свою конкурентоспособность. Возможно, на этом этапе вам придёт мысль не о кардинальной смене карьеры, а о выборе смежной профессии на стыке разных отраслей. В этом случае может быть достаточно курсов повышения квалификации или переобучения, о которых можно договориться в компании.

А больше всего вакансий тюменские работодатели размещают в строительстве, на эту сферу приходится 14% всех объявлений о найме на Авито Работе. По 11% занимают вакансии в продажах и на производстве. «Из списка наиболее востребованных сотрудников быстрое обучение на рабочем месте могут пройти продавцы-консультанты и кассиры, операторы контактных центров, монтажники, однако им потребуются навыки владения различными инструментами, или повара, точнее, работники фастфуда, шаурмисты, пиццамейкеры, сушисты», — добавляет Елизавета Чурина.

Обратить внимание на стажировку

Многие работодатели предпочитают сами обучать новичков, чтобы в итоге получить специалиста, чьи навыки полностью отвечают запросам предприятия. Эксперт отмечает: «Если вам подходит такой вариант, то стоит присмотреться к вакансиям для кандидатов без опыта, учеников, стажёров, помощников, ассистентов. Они есть практически во всех сферах, а стажировка часто бывает оплачиваемой. Конечно, эта сумма обычно ниже зарплаты, но такой формат обучения позволит и поддержать бюджет, и показать себя с лучшей стороны».

Из предложений, опубликованных сейчас на платформе Авито Работа, оплачиваемую стажировку, к примеру, обещают кондитеру сети супермаркетов, где сотрудника обучат выпекать хлебобулочную продукцию. На заводе по производству металлоконструкций ученик маляра по металлу будет получать стипендию и частичную компенсацию затрат на питание. Оплачиваемую 10-дневную стажировку сможет пройти начинающий консультант банка. Бесплатное обучение и ежемесячную стипендию предлагают также помощнику машиниста тепловоза. 

Искать работу по всем каналам

Самый большой выбор вакансий представлен на специальных интернет-площадках по подбору персонала. Так, на платформе Авито Работа в Тюменской области насчитывается порядка 30 000 объявлений о найме, а по всей России — более двух миллионов. Информацию о рабочих местах можно узнавать в органах занятости, на корпоративных сайтах, в тематических сообществах соцсетей и через свои личные связи.

Оформляя резюме, стоит делать акцент на обучении, навыках и качествах, которые имеют отношение не к прежней работе, а к новой специальности или должности. На job-сервисах лучше разместить сразу несколько резюме на похожие позиции, что увеличивает шансы на трудоустройство. Елизавета Чурина также советует не забывать о развитии soft skills — универсальных навыков, повышающих конкурентоспособность кандидата на рынке труда.

Бонус: как выбрать надёжного работодателя

Надёжная компания — та, где вовремя выдают зарплату, отчисляют взносы и налоги, оплачивают переработки и т.д. Чтобы оценить, можно ли доверять работодателю, «пробейте» его на официальных ресурсах, например, на сервисе налоговой службы. А при поиске вакансий на Авито Работе обращайте внимание на значок «Компания проверена». И обязательно почитайте отзывы сотрудников об организации. На Авито Работе такие отклики собираются под отметкой «Есть мнения о работодателе».

#Общество#Экономика#Деньги#Тюмень#Тюменская область#Работа#Труд
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