Как сменить профессию быстро: советы эксперта для жителей Тюмени

Наши современники всё чаще решаются на перемены в профессиональной жизни, независимо от возраста, социального статуса и уровня дохода. Как и любой важный шаг, такие изменения нужно тщательно обдумать. Для начала необходимо проанализировать, какие знания и навыки для нового дела у вас уже имеются, а чему предстоит научиться. Это позволит просчитать затраты времени и средств, в том числе размер финансовой подушки безопасности на переходный период.
Региональный представитель Авито Работы на Урале Елизавета Чурина рассказывает, что обучение новой специальности не обязательно требует вложений: «В частности, получить новую профессию бесплатно, за счёт государства, можно в рамках федерального проекта «Содействие занятости». Участвовать в нём могут мамы с маленькими детьми, люди возраста 50+, безработные, молодёжь без диплома до 35 лет и другие категории граждан. Им предлагают обучение или переобучение по разным направлениям, в Тюменской области их более 400».
Детальное изучение регионального рынка труда поможет выяснить востребованность выбранной специальности, спрогнозировать будущий уровень дохода, оценить свою конкурентоспособность. Возможно, на этом этапе вам придёт мысль не о кардинальной смене карьеры, а о выборе смежной профессии на стыке разных отраслей. В этом случае может быть достаточно курсов повышения квалификации или переобучения, о которых можно договориться в компании.
А больше всего вакансий тюменские работодатели размещают в строительстве, на эту сферу приходится 14% всех объявлений о найме на Авито Работе. По 11% занимают вакансии в продажах и на производстве. «Из списка наиболее востребованных сотрудников быстрое обучение на рабочем месте могут пройти продавцы-консультанты и кассиры, операторы контактных центров, монтажники, однако им потребуются навыки владения различными инструментами, или повара, точнее, работники фастфуда, шаурмисты, пиццамейкеры, сушисты», — добавляет Елизавета Чурина.
Многие работодатели предпочитают сами обучать новичков, чтобы в итоге получить специалиста, чьи навыки полностью отвечают запросам предприятия. Эксперт отмечает: «Если вам подходит такой вариант, то стоит присмотреться к вакансиям для кандидатов без опыта, учеников, стажёров, помощников, ассистентов. Они есть практически во всех сферах, а стажировка часто бывает оплачиваемой. Конечно, эта сумма обычно ниже зарплаты, но такой формат обучения позволит и поддержать бюджет, и показать себя с лучшей стороны».
Из предложений, опубликованных сейчас на платформе Авито Работа, оплачиваемую стажировку, к примеру, обещают кондитеру сети супермаркетов, где сотрудника обучат выпекать хлебобулочную продукцию. На заводе по производству металлоконструкций ученик маляра по металлу будет получать стипендию и частичную компенсацию затрат на питание. Оплачиваемую 10-дневную стажировку сможет пройти начинающий консультант банка. Бесплатное обучение и ежемесячную стипендию предлагают также помощнику машиниста тепловоза.
Самый большой выбор вакансий представлен на специальных интернет-площадках по подбору персонала. Так, на платформе Авито Работа в Тюменской области насчитывается порядка 30 000 объявлений о найме, а по всей России — более двух миллионов. Информацию о рабочих местах можно узнавать в органах занятости, на корпоративных сайтах, в тематических сообществах соцсетей и через свои личные связи.
Оформляя резюме, стоит делать акцент на обучении, навыках и качествах, которые имеют отношение не к прежней работе, а к новой специальности или должности. На job-сервисах лучше разместить сразу несколько резюме на похожие позиции, что увеличивает шансы на трудоустройство. Елизавета Чурина также советует не забывать о развитии soft skills — универсальных навыков, повышающих конкурентоспособность кандидата на рынке труда.
Надёжная компания — та, где вовремя выдают зарплату, отчисляют взносы и налоги, оплачивают переработки и т.д. Чтобы оценить, можно ли доверять работодателю, «пробейте» его на официальных ресурсах, например, на сервисе налоговой службы. А при поиске вакансий на Авито Работе обращайте внимание на значок «Компания проверена». И обязательно почитайте отзывы сотрудников об организации. На Авито Работе такие отклики собираются под отметкой «Есть мнения о работодателе».