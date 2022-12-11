В Тюменской области ввели в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров

Тюменская область вошла в топ-5 регионов РФ по вводу жилья

Тюменская область вошла в топ-5 регионов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения. С начала этого года в регионе сдано в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров.

Сюжет Тюмень