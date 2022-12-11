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В Тюменской области ввели в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров

Сегодня, 06:07
Фото: ГУС ТО

Тюменская область вошла в топ-5 регионов РФ по вводу жилья

Тюменская область вошла в топ-5 регионов Российской Федерации по вводу жилья на душу населения. С начала этого года в регионе сдано в эксплуатацию около двух миллионов квадратных метров.
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Тюмень

В Тюменской области продолжают работу все жилищные программы. Строительство жилых объектов находится под контролем губернатора Александра Моора.

По данным инфоцентра правительства региона, в Тюменской области действует механизм использования инфраструктурных облигаций при строительстве жилых домов.

Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшее время в Тюмени в границах улицы Московский тракт и Окружной дороги появится второй жилой комплекс, построенные за счет средств инфраструктурных облигаций. Размер займа составит 800 миллионов рублей.

В Тюмени построят ЖК на средства инфраструктурного займа
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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Новости тюмени#Строительство дома#Тюмень#Тюменская область
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