В Тюменской области ввели в эксплуатацию около 2 миллионов квадратных метров

В Тюменской области продолжают работу все жилищные программы. Строительство жилых объектов находится под контролем губернатора Александра Моора.
По данным инфоцентра правительства региона, в Тюменской области действует механизм использования инфраструктурных облигаций при строительстве жилых домов.
Ранее «Наш Город» писал, что в ближайшее время в Тюмени в границах улицы Московский тракт и Окружной дороги появится второй жилой комплекс, построенные за счет средств инфраструктурных облигаций. Размер займа составит 800 миллионов рублей.