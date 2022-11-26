В Тюмени построят ЖК на средства инфраструктурного займа

Второй жилой комплекс, возведенный за счет средств инфраструктурных облигаций, появится в Тюмени. Размер займа составит более восьмисот миллионов рублей. Его направят на работы по созданию сетей водо-, газо и теплоснабжения для второй очереди ЖК.

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