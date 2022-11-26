В Тюмени построят ЖК на средства инфраструктурного займа

Новый комплекс расположится в границах улицы Московский тракт и Окружной дороги. Здесь возведут четыре дома на 1 тысячу 127 квартир. Застройщиком уже получены разрешения на строительство.
По словам директора подразделения Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ Александр Аксакова, Тюменская область уже оценила удобство использования инфраструктурного займа. Первый раз такой вид займа был использован при строительстве сетей для ЖК, расположенном в микрорайоне Плеханово.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени планируют к 2025 году построить гостиницу в районе аэропорта Рощино. Новый комплекс будет рассчитан на 250 номеров.