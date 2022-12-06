Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации источника, хоккеист вышел на второе место в списке россиян, проведших наибольшее количество матчей в лиге. Впрочем, пока он делит его с Сергеем Гончаром: у обоих игроков по 1301 встрече.
Установить достижение Овечкину помогло участие накануне в игре регулярного первенства против "Эдмонтон Ойлерз". Примечательно, что в ней Александр остался без результативных очков, несмотря на то, что "столичные" одержали победу со счетом 3:2.
Добавим, что для выхода на первое место россиянину осталось провести всего 15 матчей. В этом случае он догонит Алексея Ковалева, который 1316 раз выходил на лед за океаном.