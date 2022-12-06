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Овечкин установил очередной рекорд в НХЛ

Сегодня, 20:42
Фото: pxhere.com
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился очередным достижением в Национальной хоккейной лиге.

Об этом сообщает "Советский спорт".

 

По информации источника, хоккеист вышел на второе место в списке россиян, проведших наибольшее количество матчей в лиге. Впрочем, пока он делит его с Сергеем Гончаром: у обоих игроков по 1301 встрече. 

 

Установить достижение Овечкину помогло участие накануне в игре регулярного первенства против "Эдмонтон Ойлерз". Примечательно, что в ней Александр остался без результативных очков, несмотря на то, что "столичные" одержали победу со счетом 3:2. 

 

Добавим, что для выхода на первое место россиянину осталось провести всего 15 матчей. В этом случае он догонит Алексея Ковалева, который 1316 раз выходил на лед за океаном.

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