Невролог Воронина рассказала о вызывающем дневную сонливость заболевании

NEWS.ru сообщает, что человек может чувствтвовать сонливость после активных тренировок, сильного стресса, а также на фоне развивающихся нарушений в организме: функции щитовидной железы, онкологии, сердечно-сосудистой системы.
При этом врач подчеркнула, что такое состояние — не просто пару раз зевнуть, а испытывать желание поспать пару часов, постоянно где-то прикорнуть. Если это появляется не после бессонной ночи, то следует обратиться за помощью к специалистам: проверить уровень сахара в крови, обследовать щитовидную железу, сходить к кардиологу. Также вероятной причиной сонливости в течение дня может быть дефицит витаминов и минералов.
По словам Ворониной, если человек соблюдает режим сна и бодрствования — спит не менее 8 часов, то сонливость нельзя считать нормой.