Невролог Воронина рассказала о вызывающем дневную сонливость заболевании

При этом врач подчеркнула, что такое состояние — не просто пару раз зевнуть, а испытывать желание поспать пару часов, постоянно где-то прикорнуть. Если это появляется не после бессонной ночи, то следует обратиться за помощью к специалистам: проверить уровень сахара в крови, обследовать щитовидную железу, сходить к кардиологу. Также вероятной причиной сонливости в течение дня может быть дефицит витаминов и минералов.