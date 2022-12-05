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Невролог Воронина рассказала о вызывающем дневную сонливость заболевании

Сегодня, 12:30
Врач-невролог Марина Воронина назвала причины, по которым человек в течение дня может испытывать сонливость. Среди основных: начинающийся диабет, анемия, а также дефицит витаминов группы В, D.

NEWS.ru сообщает, что человек может чувствтвовать сонливость после активных тренировок, сильного стресса, а также на фоне развивающихся нарушений в организме: функции щитовидной железы, онкологии, сердечно-сосудистой системы.

При этом врач подчеркнула, что такое состояние — не просто пару раз зевнуть, а испытывать желание поспать пару часов, постоянно где-то прикорнуть. Если это появляется не после бессонной ночи, то следует обратиться за помощью к специалистам: проверить уровень сахара в крови, обследовать щитовидную железу, сходить к кардиологу. Также вероятной причиной сонливости в течение дня может быть дефицит витаминов и минералов.

По словам Ворониной, если человек соблюдает режим сна и бодрствования — спит не менее 8 часов, то сонливость нельзя считать нормой.

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