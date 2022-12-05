Из-за пьяного бесправника 5 человек пострадали в ДТП

Авария произошла на 31-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский.
По предварительным данным, водитель «приоры», не имеющий прав, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.
Помимо него в ДТП пострадало еще 4 человека: 43-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена» получили травмы различной степени тяжести, среди них 18-летние молодой человек и девушка.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня утром серьезная авария произошла на 26-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, пострадали два человека.