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Из-за пьяного бесправника 5 человек пострадали в ДТП

Сегодня, 09:04
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Пьяный житель Ялуторовского района спровоцировал ДТП с 5 пострадавшими

Водитель-бесправник на «Ладе Приоре» вылетел на встречную полосу и влетел в «Фольксваген».
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ДТП

Авария произошла на 31-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский.

По предварительным данным, водитель «приоры», не имеющий прав, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Помимо него в ДТП пострадало еще 4 человека: 43-летний водитель и трое пассажиров «Фольксвагена» получили травмы различной степени тяжести, среди них 18-летние молодой человек и девушка.

На тюменской трассе в ДТП пострадали два человека
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что сегодня утром серьезная авария произошла на 26-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. По предварительным данным, пострадали два человека.

#Алиса Вернер#ДТП#Общество#ГИБДД#Дороги#Дорожные пробки#Водители#Тюмень#Авария#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Наказание
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