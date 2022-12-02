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Треть тюменцев оплатят новогодний корпоратив за свой счет

Сегодня, 08:23
Фото: 1MI

Треть тюменцев оплатят новогодний корпоратив из своего кармана

Новогодние корпоративы для сотрудников в этом году проведут 73% тюменских компаний. При этом только 35% предприятий оплатят праздничное мероприятие. В 32% компаний траты на новогодние вечеринки полностью лягут на плечи сотрудников, в 33% — частично.
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Тюмень

По данным опроса аналитиков «Зарплата.Ру»,  большая часть тюменских предприятий отметят Новый год в ресторанах и кафе, 19% проведут праздник в офисе, 8% — за городом и в ночных клубах.

Интересен факт, что 12% тюменцев считают, что алкогольные напитки нужно полностью запретить на корпоративных праздниках. Из-за злоупотребления спиртными напитками на вечеринках 2% опрошенных респондентов лишились работы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники на организацию питания официальных делегаций потратят в следующем году около трех миллионов рублей из областного бюджета.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Праздники#Вечеринки#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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