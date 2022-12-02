Треть тюменцев оплатят новогодний корпоратив за свой счет

Треть тюменцев оплатят новогодний корпоратив из своего кармана

Новогодние корпоративы для сотрудников в этом году проведут 73% тюменских компаний. При этом только 35% предприятий оплатят праздничное мероприятие. В 32% компаний траты на новогодние вечеринки полностью лягут на плечи сотрудников, в 33% — частично.

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