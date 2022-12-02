Треть тюменцев оплатят новогодний корпоратив за свой счет

По данным опроса аналитиков «Зарплата.Ру», большая часть тюменских предприятий отметят Новый год в ресторанах и кафе, 19% проведут праздник в офисе, 8% — за городом и в ночных клубах.
Интересен факт, что 12% тюменцев считают, что алкогольные напитки нужно полностью запретить на корпоративных праздниках. Из-за злоупотребления спиртными напитками на вечеринках 2% опрошенных респондентов лишились работы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские чиновники на организацию питания официальных делегаций потратят в следующем году около трех миллионов рублей из областного бюджета.