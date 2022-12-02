Родные витамины: почему российские садоводы собирают невиданные урожаи

- Сад, в котором мы сейчас находимся, высажен в 2011 году. Он уже четыре года как вышел на полное интенсивное плодоношение. Что такое интенсивный сад? Если вы об этом спросите агронома, он сразу скажет, что деревья в таком саду должны быть посажены на расстоянии не больше одного метра. Что это значит для экономиста? Это значит, что интенсивный сад должен приносить очень хороший доход. И он требует высоких затрат, - рассказал директор предприятия Михаил Скрипачев. - В интенсивном садоводстве нет мелочей. И если хотя бы немного не хватает воды, то начинает падать урожай. Для того,чтобы получить максимально возможный урожай, каждый день в жаркую погоду на одно дерево должно выливаться 10-12 литров воды. Нам пришлось за 10 лет полностью пересмотреть систему полива.