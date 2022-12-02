Родные витамины: почему российские садоводы собирают невиданные урожаи

Премьер-министр России Михаил Мишустин отмечает успехи в производстве тех плодов, которые дорого и сложно выращивать в нашем климате. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и вовсе называет этот год рекордным по урожайности.
Проект «Делаем в России» расскажет сегодня на конкретных примерах о том, как развиваются отечественные садоводы и овощеводы, используя наш семенной материал и технику в условиях производство полного цикла.
Плодоношение - интенсивное
Хозяйство «Сады Баксана» расположены в Кабардино-Балкарии - теплой, солнечной республике.
- Сад, в котором мы сейчас находимся, высажен в 2011 году. Он уже четыре года как вышел на полное интенсивное плодоношение. Что такое интенсивный сад? Если вы об этом спросите агронома, он сразу скажет, что деревья в таком саду должны быть посажены на расстоянии не больше одного метра. Что это значит для экономиста? Это значит, что интенсивный сад должен приносить очень хороший доход. И он требует высоких затрат, - рассказал директор предприятия Михаил Скрипачев. - В интенсивном садоводстве нет мелочей. И если хотя бы немного не хватает воды, то начинает падать урожай. Для того,чтобы получить максимально возможный урожай, каждый день в жаркую погоду на одно дерево должно выливаться 10-12 литров воды. Нам пришлось за 10 лет полностью пересмотреть систему полива.
Он отметил, что предприятие приобретает необходимую технику преимущественно российского производства. Она дешевле, но по качеству и производительности не уступает зарубежным аналогам.
Таежные дары
Торгово-производственная компания "Ягоды Плюс" работает под слоганом «Все самое вкусное и полезное!». Предприятие работает в Тюменской области, где тайга и болота щедро делятся своими дарами - ягодами, орехами, грибами. Компания считает своей миссией донести до потребителя всю ценность, пользу, натуральность и вкус продуктов, которые дает природа, помочь людям вести здоровый образ жизни и быть в тонусе.
"Компания "Ягоды Плюс" основана в 2009 году. До этого работали в статусе ИП, занимались заготовкой дикоросов в Тюменской области - в основном клюквы и брусники. После преобразования в компанию добавили переработку, расширили ассортимент - начали закупать чернику, грибы, кедровый орех. Увеличили производство и географию поставок. У нас есть собственная линейка фирменных смесей - ягодных, яблочных и овощных, есть смеси дикоросов. - сообщил генеральный директор Эльмар Ибуков
Качество гарантировано за счет туннельной шоковой заморозки - такую технологию применяют лишь около десятка подобных фабрик в стране. За 3,5 минут сырье замораживается до -18 градусов.
Предприятие организовало большую закупочную сеть на территории Тюменской области, оснащенную мощной технической базой, специализированным транспортом, квалифицированным и опытным персоналом. За хороший сезон "Ягоды Плюс" заготавливает до 850 тонн клюквы, 200 тонн грибов, 30 тонн кедровых орешков, отметил Ибуков. За счет отсутствия посредников и услуг сторонних логистических компаний цены для потребителей получаются очень комфортные.
Огород круглый год
В 2019 году крупный холдинг "Эко-культура" начал проект строительства тепличного комплекса в Московской области, городском округе Воскресенск. Сегодня это - успешно действующее предприятие, где дают плоды почти 800 тысяч растений.
"Проект рассчитан на 35 гектаров с мощностью производства 16 тыс. тонн овощей на закрытом грунте в год. У нас создано более 600 рабочих мест. Коллектив молодой, мы большое внимание уделяем обучению сотрудников. Построили большой распределительный центр, самый крупный в холдинге "Эко-культура", - рассказал генеральный директор тепличного комплекса "Подмосковье" Валерий Мирошкин.
Овощи упаковываются на семи фасовочных линиях, за день здесь производят до 250 тонн готовой продукции, которая расходится по крупнейшим торговым сетям.
Россия активно наращивает свой потенциал в производстве фруктов и ягод. В 2021 году был достигнут очередной рекорд в секторе - мы преодолели планку в 1,4 млн тонн плодов и ягод в год. В текущем году мы ожидаем увеличения показателей. Урожай составит более 1,5 миллионов тонн, это рост на 7 процентов. В основном процветают сады, в которых используют современные технологии.
Садоводство - одно из ключевых направлений импортозамещения. Государство помогает предприятиям повышать интенсивность, это касается и качества почвы, и саженцев, и удобрений, и инструментов, и мощностей для хранения и транспортировки.
Параллельно сокращается с каждым годом импорт такой продукции. В результате обеспеченность российского рынка своей продукцией в 2021 году составила 75%, в 2022-м этом году показатель вырастет до 82%, а в 2023-м дойдет до 87%. А значит, что совсем скоро мы сможем не только покрыть собственные потребности в овощах и фруктах, но и экспортировать их за рубеж.