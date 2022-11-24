Ученые Сбера представилиMedBench —платформу для решения ИИ-задач в медицине

На платформе уже доступны три задачи по автоматической обработке естественного языка: на логику и знания, вопросно-ответное моделирование и понимание смысла медицинского текста. Для каждой задачи, совместно с Сибирским государственным медицинским университетом, подготовлены ответы асессоров и выполнена оценка качества такого решения. На сайте платформы поддерживается публичный лидерборд (от англ. leaderboard — таблица лидеров) отражающий рейтинг лучших предложенных решений. Перед публикацией код решения проверяется на предмет воспроизводимости.