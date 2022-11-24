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Сычевой не планирует переходить в «Црвену Звезду»

Сегодня, 12:20
Владимир, выступающий за «Оренбург», в этом сезоне впервые привлекался в сборную России

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт», Сычевой не хочет играть в сербской команде «Црвена Звезда». Клуб планировал осуществить трансфер и даже был готов выплатить «Оренбургу» за форварда отступные. Они составляют сто миллионов рублей.

Сумма отступных была прописана в новом контракте Владимира, который рассчитан до 2024 года.

Нападающий уже забил 16 голов в 17 матчах сезона. Кроме того, Сычевой впервые вышел на поле в футболке сборной России 17 ноября, в товарищеском матче против сборной Таджикистана (0:0).

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