Сычевой не планирует переходить в «Црвену Звезду»

Как сообщает «Советский спорт» со ссылкой на «РБ-Спорт», Сычевой не хочет играть в сербской команде «Црвена Звезда». Клуб планировал осуществить трансфер и даже был готов выплатить «Оренбургу» за форварда отступные. Они составляют сто миллионов рублей.