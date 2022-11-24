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Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области

Сегодня, 13:04
Фото: 1MI

Тюменец застрелил 8-летнего сына во время охоты

Очередная трагедия произошла в тюменских лесах, во время охоты отец застрелил своего ребёнка. В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили «Нашему городу», что было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ.

Предполагается, что мужчина ошибочно принял ребёнка за животное. Источники «РИА Новости» сообщают, что мальчику было 8 лет.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили «Нашему городу в пресс-службе СКР по Тюменской области.

Похожий случай произошел 18 сентября в в Шатровском районе Курганской области. Тюменец подстрелил своего знакомого, он скончался.

В Тюменской области начался суд над участковым, подстрелившем на охоте человека
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#Происшествия#Общество#Охота#СКР#Лес#Александр Мязин
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