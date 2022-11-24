Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области

Предполагается, что мужчина ошибочно принял ребёнка за животное. Источники «РИА Новости» сообщают, что мальчику было 8 лет.
«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области возбуждено уголовное дело по ст.109 УК РФ. В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия», - сообщили «Нашему городу в пресс-службе СКР по Тюменской области.
Похожий случай произошел 18 сентября в в Шатровском районе Курганской области. Тюменец подстрелил своего знакомого, он скончался.