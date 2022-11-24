Мужчина застрелил своего 8-летнего сына во время охоты в Тюменской области

Тюменец застрелил 8-летнего сына во время охоты

Очередная трагедия произошла в тюменских лесах, во время охоты отец застрелил своего ребёнка. В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили «Нашему городу», что было возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ.