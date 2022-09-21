Тюменец случайно застрелил во время охоты своего приятеля

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 сентября, в Шатровском районе во время охоты на диких животных. По предварительным данным, тюменец выстрелом из карабина попал в своего 44-летнего приятеля (жителя Тюменской области). От полученных травм он скончался на месте.