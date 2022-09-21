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Тюменец случайно застрелил во время охоты своего приятеля

21 сентября 08:30
Фото: 1Mi
Уголовное дело в отношении жителя Тюменской области заведено в Курганской области. 43-летнего тюменца подозревают в причинении смерти по неосторожности, сообщили «Нашему Городу» в СУ СК по Курганской области.
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УМВД

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 сентября, в Шатровском районе во время охоты на диких животных. По предварительным данным, тюменец выстрелом из карабина попал в своего 44-летнего приятеля (жителя Тюменской области). От полученных травм он скончался на месте.

На данный момент ведется расследование. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. В ближайшее время будут проведены экспертизы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области участковый Тюменского района случайно на охоте ранил человека. Он принял его за дикое животное. В результате ЧП, мужчина получил серьезную травму головного мозга.

#Новости#Несчастный случай#Курганская область#Тюменская область#Следствие#Следственный комитет#УМВД#Следственное управление#Охота#Валентина Бурнашева#Общество
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