Тюменец случайно застрелил во время охоты своего приятеля

Трагедия произошла в минувшее воскресенье, 18 сентября, в Шатровском районе во время охоты на диких животных. По предварительным данным, тюменец выстрелом из карабина попал в своего 44-летнего приятеля (жителя Тюменской области). От полученных травм он скончался на месте.
На данный момент ведется расследование. Уже проведен осмотр места происшествия, опрошены свидетели. В ближайшее время будут проведены экспертизы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области участковый Тюменского района случайно на охоте ранил человека. Он принял его за дикое животное. В результате ЧП, мужчина получил серьезную травму головного мозга.