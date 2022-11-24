Депутаты попросили Генпрокуратуру проверить стоимость ОСАГО

Как передают «Известия», согласно законодательству, не менее 80% денег от реализации полисов ОСАГО должны идти на компенсацию ущерба по страховым случаям. Однако в «Справедливой России» заявили, компании не соблюдают эти условия.
Отмечается, что часть стоимости страховки уходит на формирование резервов по выплатам и на обеспечение самой процедуры страхования. Однако эти запасы не спасают при удорожании машин или запчастей и страховка просто становится дороже.
Представители страховщиков признали, что до 10% россиян ездят без ОСАГО, но считают, что в этом виноват не механизм страховки, а невысокий штраф за ее отсутствие и снижение доходов граждан.