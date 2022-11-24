nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Депутаты попросили Генпрокуратуру проверить стоимость ОСАГО

Сегодня, 11:22
Депутаты Государственной думы считают стоимость ОСАГО завышенной и попросили Генпрокуратуру проверить эффективность механизма полиса.

Как передают «Известия», согласно законодательству, не менее 80% денег от реализации полисов ОСАГО должны идти на компенсацию ущерба по страховым случаям. Однако  в «Справедливой России» заявили, компании не соблюдают эти условия.

Отмечается, что часть стоимости страховки уходит на формирование резервов по выплатам и на обеспечение самой процедуры страхования. Однако эти запасы не спасают при удорожании машин или запчастей и страховка просто становится дороже.

Представители страховщиков признали, что до 10% россиян ездят без ОСАГО, но считают, что в этом виноват не механизм страховки, а невысокий штраф за ее отсутствие и снижение доходов граждан.

Подпишитесь
Как украсят Тюмень к Новому году 2023
Вчера, 07:42
Суд. Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина
Вчера, 10:03
Здание тюменского военкомата продают на аукционе за 2,8 млн рублей
Вчера, 10:24
Губернатор Тюменской области поднимает цены на проезд
Вчера, 09:21
Фуат Сайфитдинов: «семьям участников СВО выплатят по 65 тысяч на погребение»
Вчера, 08:30
В Тюменской области растет число зарегистрированных преступлений
Вчера, 11:37