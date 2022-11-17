В Тюмени обсудили сотрудничество России и Казахстана при использовании общих рек

Комиссия была создана в 1992 году в рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан о совместном использовании и охране трансграничных водных объектов. Заседания проводятся не реже одного раза в год, поочередно на территории России и Казахстана.