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Что произошло ночью в Польше

Вчера, 03:22
Фото: rbc_news

Что произошло ночью в Польше

Две ракеты упали вечером во вторник, 15 ноября, в поселке Пшеводув Люблинского воеводства на востоке Польши. В результате происшествия погибли два человека, пишет РИА «Новости».

Точной информации о том, кому принадлежат ракеты — нет. Ведется расследование с участием иностранных экспертов. 

В связи с инцидентом, в Варшаве прошло ночное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. В настоящий момент идут переговоры президентов Польши и США.

По словам польского президента Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств того, кто выпустил эту ракету. МИД Польши заявил, что ракета была российского производства.

В Белом доме США заявили, что не могут подтвердить данные о деталях происшествия с ракетами, но намерены установить факты и принять решение о дальнейших шагах. По словам президента США Джо Байдена,  предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.

«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — отметил он, отвечая на вопрос, «не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России».

На данный момент  власти Польши приняли решение усилить мониторинг воздушного пространства в сотрудничестве с союзниками и привели в состояние повышенной готовности все ключевые службы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.

Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.

#Валентина Бурнашева#Армия#Военнослужащие#Польша#США#Гибель человека
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