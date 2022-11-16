Что произошло ночью в Польше

В Белом доме США заявили, что не могут подтвердить данные о деталях происшествия с ракетами, но намерены установить факты и принять решение о дальнейших шагах. По словам президента США Джо Байдена, предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.