Что произошло ночью в Польше

Точной информации о том, кому принадлежат ракеты — нет. Ведется расследование с участием иностранных экспертов.
В связи с инцидентом, в Варшаве прошло ночное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. В настоящий момент идут переговоры президентов Польши и США.
По словам польского президента Анджея Дуды, пока нет никаких доказательств того, кто выпустил эту ракету. МИД Польши заявил, что ракета была российского производства.
В Белом доме США заявили, что не могут подтвердить данные о деталях происшествия с ракетами, но намерены установить факты и принять решение о дальнейших шагах. По словам президента США Джо Байдена, предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России.
«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все», — отметил он, отвечая на вопрос, «не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России».
На данный момент власти Польши приняли решение усилить мониторинг воздушного пространства в сотрудничестве с союзниками и привели в состояние повышенной готовности все ключевые службы. Об этом заявил в среду на пресс-конференции премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет ТАСС.
Минобороны России заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось, а опубликованные фото неких обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
По словам военного эксперта Алексея Леонкова, российские крылатые ракеты не могли попасть на территорию Польши, но туда могли залететь нештатно сработавшие украинские ракеты системы С-300: ранее такие примеры уже были, включая поражение Украиной зенитными ракетами собственных жилых домов.