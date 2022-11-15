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В Тюменской области аварийное жилье расселено на 87,5%

15 ноября 08:50
Фото: 1MI

В Тюменской области расселят 377 аварийных домов

До 1 ноября этого года успели расселить уже более 127 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это составляет 87,5% от общего объема, включенного в программу.

Новыми квартирами обзавелись более 7 тысяч человек. А всего планируется расселить 377 домов.

«Каждый год приходилось что-то переделывать, доделывать, ремонтировать. Нас постоянно топило. Не знаю, как дальше будет, но квартира — огонь. То, что было раньше и то, что есть сейчас — небо и земля», — рассказал «Тюменскому времени» переселенец из аварийного жилья Вячеслав Семенов.
«За текущий год из муниципальных квартир переехали 261 семья, то есть 964 человека. На сегодняшний день снесены около 80 аварийных жилых домов. До конца года планируется снести более 100 домов», — сообщает заместитель директора департамента имущественных отношений Виктор Гамузов.

Реализация программы расселения из аварийного жилья в Тюменской области ведется с опережением. Завершить ее планируют до конца 2023 года.

Напомним, в Тюмени в 2022 году планируется снести аварийные дома на улицах: Береговой, К. Заслонова, Шишкова, Казанской, Шебалдина, Изумрудной, Рябиновой, Сахалинской, Холодильной, Ушакова, Димитрова, Интернациональной, Большой Заречной, Менжинского, Луговой, Губкина, Клары Цеткин, Запольной, Актюбинской, Полевой, Волгоградской, С. Лазо, Заозёрной, Карагандинской, Октябрьской, Ямской, Мельзаводской, Семипалатинской, Кулибина, Локомотивная, Розы Люксембург, Ермака, Причальной, Целиноградской, Иркутской, Болотникова, мкр. Лесной, пер. 7-й Степной.

Ранее «Наш город» писал о том, что 128,83 млн рублей будет перечислено Новосибирской и Тюменской областям. К такому решению пришел Фонд содействия реформированию ЖКХ.

85,8 млн от этой суммы предназначены для жителей нашего региона. Средства должны быть потрачены на расселение жителей аварийных домов.

К концу 2023 года в Тюменской области расселят 47 000 кв м аварийного жилья
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