Экодом «Гудвин» отправил на переработку 500 килограммов вторсырья

«Тюменское экологическое объединение» отмечает праздник в кругу друзей. По такому поводу в экодоме насыщенная программа: экодиктант, познавательные мастер-классы, захватывающие настольные игры и живое общение. А также: превращение старых рекламных баннеров в стильные шопперы, пластиковых пакетов в обложки для паспортов, а крышечек от напитков – в памятные брелоки. Не остались в стороне и мусоросортировочные заводы: экскурсии состоялись в Ишиме, где побывал коллектив местного подразделения «Транснефть – Западная Сибирь» и в Тобольске, где предприятие посетили участники эколого-просветительского проекта «ЭкоТобольск».