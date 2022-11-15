Экодом «Гудвин» отправил на переработку 500 килограммов вторсырья

Просветительская площадка работает меньше месяца, а результаты уже впечатляют.
«Стартовая партия принесенного тюменцами вторсырья составила почти 500 килограммов. Это результат двух недель работы. Чаще всего посетители приносят в «Гудвин» стекло, бумагу, картон, ПЭТ и различную пленку. Сейчас зона хранения экодома снова наполняется и к концу недели работники подготовят к отправке на МСЗ вторую партию», – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Напомним, сегодня, во Всемирный день рециклинга, в разных странах мира экологи и просто неравнодушные люди говорят о влиянии отходов на окружающую среду и возможностях их полезного применения.
«Тюменское экологическое объединение» отмечает праздник в кругу друзей. По такому поводу в экодоме насыщенная программа: экодиктант, познавательные мастер-классы, захватывающие настольные игры и живое общение. А также: превращение старых рекламных баннеров в стильные шопперы, пластиковых пакетов в обложки для паспортов, а крышечек от напитков – в памятные брелоки. Не остались в стороне и мусоросортировочные заводы: экскурсии состоялись в Ишиме, где побывал коллектив местного подразделения «Транснефть – Западная Сибирь» и в Тобольске, где предприятие посетили участники эколого-просветительского проекта «ЭкоТобольск».
Напоминаем, что узнать актуальное расписание можно в сообществе «Тюменского экологического объединения» в соцсети ВКонтакте. Запись на мероприятия осуществляется через личные сообщения группы.