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Экодом «Гудвин» отправил на переработку 500 килограммов вторсырья

15 ноября 11:55
Фото: ТЭО
Первая отгрузка со склада экодома «Гудвин» состоялась во Всемирный день рециклинга. 500 килограммов полезных ресурсов передано на тюменский мусоросортировочный завод для подготовки перед дальнейшей отправкой переработчику.

Просветительская площадка работает меньше месяца, а результаты уже впечатляют.

«Стартовая партия принесенного тюменцами вторсырья составила почти 500 килограммов. Это результат двух недель работы. Чаще всего посетители приносят в «Гудвин» стекло, бумагу, картон, ПЭТ и различную пленку. Сейчас зона хранения экодома снова наполняется и к концу недели работники подготовят к отправке на МСЗ вторую партию», – сообщили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».

Напомним, сегодня, во Всемирный день рециклинга, в разных странах мира экологи и просто неравнодушные люди говорят о влиянии отходов на окружающую среду и возможностях их полезного применения.

«Тюменское экологическое объединение» отмечает праздник в кругу друзей. По такому поводу в экодоме насыщенная программа: экодиктант, познавательные мастер-классы, захватывающие настольные игры и живое общение. А также: превращение старых рекламных баннеров в стильные шопперы, пластиковых пакетов в обложки для паспортов, а крышечек от напитков – в памятные брелоки. Не остались в стороне и мусоросортировочные заводы: экскурсии состоялись в Ишиме, где побывал коллектив местного подразделения «Транснефть – Западная Сибирь» и в Тобольске, где предприятие посетили участники эколого-просветительского проекта «ЭкоТобольск».

Напоминаем, что узнать актуальное расписание можно в сообществе «Тюменского экологического объединения» в соцсети ВКонтакте. Запись на мероприятия осуществляется через личные сообщения группы.

#Юлия Николаева#ООО "ТЭО"
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